Pierre se apresenta ao Fortaleza e clube aguarda finalização de burocracia para oficializar compra

Volante de 23 anos terminou o ano como um dos destaques do time, apesar do rebaixamento

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 20:36)
Jogada
Legenda: O volante Pierre se firmou como titular do Fortaleza
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Meio ao período extremamente turbulento, uma boa notícia para o torcedor do Fortaleza: o volante Pierre foi um dos jogadores que se reapresentou com o elenco leonino, nesta segunda-feira (29). Porém, o meio-campista não consta na lista de 22 atletas que já iniciaram os trabalhos em grupo. Isso porque o Tricolor aguarda a finalização de burocracia para oficializar a compra do atleta.

Pierre pertence ao Tombense-MG e chego ao Fortaleza por empréstimo até o final de 2025. O Tricolor já exerceu a cláusula que lhe permite comprar 70% dos direitos econômicos por R$ 4 milhões para acertar em definitivo com o volante de 23 anos.

A negociação está em fase final e o Fortaleza aguarda o desfecho da parte burocrática para que ele possa ser anunciado oficialmente. Por isso, neste primeiro dia, o atleta fez exames e não constou nem mesmo nas imagens divulgadas pelo clube.

Pierre chegou ao Fortaleza na última janela de transferências, no mês de julho. Com a chegada de Martín Palermo, ganhou a titularidade no elenco. No Tricolor de Aço, ele fez 13 jogos, dez como titular, e apesar do rebaixamento, terminou o ano valorizado.

