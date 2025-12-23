Diário do Nordeste
Fortaleza vai comprar o volante Pierre; expectativa de contrato por quatro anos

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:04)
Jogada
Legenda: O Fortaleza vai desembolsar R$ 4 milhões pela compra do volante
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O volante Pierre, que tem seu contrato de empréstimo com o Fortaleza se encerrando no final de 2025, será comprado pelo clube. O atleta ainda pertence ao Tombense-MG.

Conforme apuração exclusiva do Diário do Nordeste, a equipe já foi comunicada que o Leão quer exercer a compra de 70% dos direitos econômicos do jogador. Agora, as tratativas são para fechar um contrato de quatro anos com o volante de 23 anos. O Tricolor do Pici vai desembolsar R$ 4 milhões pela compra do atleta.

Pierre chegou ao Fortaleza na última janela de transferências, no mês de julho. Com a chegada de Martín Palermo, ganhou a titularidade no elenco. No Tricolor de Aço, ele fez 13 jogos, dez como titular.

