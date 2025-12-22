Diário do Nordeste
Atlético-GO não irá tentar a continuidade de Kauan Rodrigues; volante retorna ao Fortaleza

O jovem retorna ao Tricolor de Aço e deve ser avaliado pela comissão técnica de Thiago Carpini para definir sobre a sua utilização ou não em 2026

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 15:00)
Jogada
Legenda: Kauan Rodrigues foi contratado em 2023, vindo do Goiás, por R$ 2,4 milhões, e tem contrato com o Fortaleza até maio de 2028
Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

Emprestado ao Atlético-GO em 2025, o volante Kauan Rodrigues está de volta ao Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o Dragão não irá tentar a continuidade do jovem de 20 anos.

O jovem retorna ao Tricolor de Aço e deve ser avaliado pela comissão técnica de Thiago Carpini para definir sobre a sua utilização ou não em 2026. Pelo clube goiano, em 2025, o jogador fez 36 partidas, sem gols marcados e com uma assistência assinalada. O contrato de empréstimo do atleta junto ao Dragão não previa opção de compra.

Kauan Rodrigues foi contratado em 2023, vindo do Goiás, por R$ 2,4 milhões, e tem contrato com o Fortaleza até maio de 2028.

