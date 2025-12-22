Atlético-GO não irá tentar a continuidade de Kauan Rodrigues; volante retorna ao Fortaleza O jovem retorna ao Tricolor de Aço e deve ser avaliado pela comissão técnica de Thiago Carpini para definir sobre a sua utilização ou não em 2026

Escrito por Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br 22 de Dezembro de 2025 - 14:53 (Atualizado às 15:00)