Fortaleza anuncia contratação de Kauan Rodrigues, destaque do Goiás

O Fortaleza oficializou nesta quarta-feira, (3), a contratação do meia Kauan Rodrigues, 18 anos, que defendia o Goiás. O contrato entre o jogador e o tricolor é válido por cinco anos. O jogador ainda não chegou no Pici, mas o clube o aguarda para a realização dos protocolos iniciais.

O Goiás vai receber uma quantia financeira pela venda, além de permanecer com parte dos direitos econômicos do jogador.

Em 2023, Kauan defendeu a camisa do Goiás na Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Goiano e na Copinha. O meia soma 17 jogos na temporada, com três gols marcados e quatro assistências.

No dia 27 de outubro de 2022, o jogador fez sua estreia no profissional da equipe alviverde, porém, só fevereiro de 2023, mais precisamente no dia 8, o atleta marcou seu primeiro gol na categoria. O jogo contra o Goianésia foi encerrado em 2 a 0 e Kauan e Alesson marcaram os gols da partida.

Kauan era uma das promessas da equipe do Goiás e agora vai defender as cores do Leão. Como profissional, vestindo a camisa do alviverde, o jogador soma 10 jogos, duas assistências e dois gols.

FICHA TÉCNICA

Kauan Rodrigues da Silva

Posição: Meia

Idade: 18 anos