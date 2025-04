Vitória x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O duelo de leões marca o segundo encontro entre Fortaleza e Vitória em 2025. A partida, que acontecerá nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Barradão, em Salvador (BA), é válida pela 4ª rodada do Brasileirão. O Tricolor de Aço vem de três empates consecutivos e cinco jogos sem vencer como mandante e quer mudar esse cenário. A diferença de pontos entre as duas equipes é de quatro pontos, mas a distância de colocação na tabela bem mais expressiva: o Fortaleza ocupa a sétima colocação, com cinco pontos e o Vitória é o vice-lanterna, com um.

As duas equipes vivem momentos de instabilidade em campo e sofrendo pressão da torcida por melhorias. O Vitória empatou no último jogo com o Atlético-MG em 2 a 2, no Mineirão, na última rodada e segue há sete jogos sem vencer. O Rubro-Negro baiano teve um bom início de ano, emplacando uma sequência de invencibilidade, mas caiu de rendimento da metade de março, com momentos delicados, como a rápida passagem pela Copa do Brasil e o vice-campeonato estadual, após ser derrotado pelo Bahia.

O Fortaleza também empatou na última partida sem gols com o Internacional, na Arena Castelão. Apesar de mostrar evolução em campo, considerando o desempenho nos confrontos anteriores, não foi o suficiente para um resultado mais expressivo. O Leão tem duas vitórias, quatro derrotas e quatro empates nos últimos dez jogos, a perda do título estadual e o excesso de más atuações. Por outro lado, conquistou cinco dos nove pontos disputados até aqui, sem ter perdido na Série A.

As duas equipes já se encontraram 27 vezes, com nove vitórias do Fortaleza, seis empates e 12 triunfos do Vitória. Em partidas no Barradão, foram 13 jogos, com duas vitórias do Tricolor, quatro empates e sete triunfos do Rubro-Negro. No último jogo, que foi pela Copa do Nordeste deste ano, o Vitória levou a melhor pelo placar de 2 a 1, na Arena Castelão. A última vez que o confronto aconteceu no Barradão, o Rubro-Negro também saiu vencedor, por 2 a 0, pelo Brasileirão 2024.

COMO CHEGA O VITÓRIA

Thiago Carpini, treinador do Vitória, deve chegar com força máxima, já que a cobrança por bom desempenho é o principal pedido do torcedor. O treinador volta para a beira do gramado após cumprir suspensão automática no último jogo.

De fora, apenas dois atletas: o goleiro Gabriel, lesionado e o atacante Renato Kayzer, recém-chegado ao clube, está em período de transição após uma lesão na parte posterior da coxa. O atleta foi comprado por R$ 5 milhões do Fortaleza durante a janela de transferência caseira.

Há possíveis mudanças na escalação, devido o desgaste de alguns atletas, ou pela disputa por posição, como na lateral direita, que Raúl Cáceres e Claudinho revezam a titularidade.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Fortaleza embarcou no início da tarde da terça-feira (15) para Salvador. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 atletas, com 11 atletas de fora. O destaque é para a ausência de Moisés, que sentiu um desconforto na parte posterior da coxa esquerda, quando comemorava o gol anulado no último domingo (13), diante do Internacional na Arena Castelão.

Não viajaram também o goleiro Brenno, expulso contra o Inter, além de quatro jogadores que seguem no departamento médico: o zagueiro Brítez (entorse no tornozelo esquerdo), o lateral-direito Tinga (edema muscular na panturrilha esquerda), o meia Pochettino (tendinite no quadril esquerdo) e o atacante Breno Lopes (fratura no antebraço direito). Vale ressaltar que o zagueiro Gastón Ávila, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o volante Pedro Augusto, o meia Lucca Prior e o Caio Wesley também ficaram fora.

Veja lista completa dos relacionados:

Goleiros: João Ricardo, Magrão, Eduardo Salvador

Laterais: Eros Mancuso, Diogo Barbosa, Bruno Pacheco

Zagueiros: Gustavo Mancha, Titi, David Luiz, Kuscevic

Volantes: Bruninho, Pol Fernandez, Zé Welison, Lucas Sasha, Rossetto

Meias: Martínez, Calebe, Yago Pikachu, Kervin

Atacantes: Lucero, Marinho, Allanzinho, Dylan Borrero, Deyverson

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pela TV Verdes Mares e no Premiere.

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller e Matheusinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

Fortaleza: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz, Gustavo Mancha; Eros Mancuso, Martínez, Lucas Sasha, Pol Fernández, Diogo Barbosa; Marinho e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

VITÓRIA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 16/04/2025 (domingo)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

AVAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)