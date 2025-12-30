Conselho Deliberativo do Ceará aprova orçamento de 2026 por aclamação; veja detalhes

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou a Proposta Orçamentária para 2026, nesta segunda-feira (29), por aclamação. O valor apresentado pela diretoria executiva para a temporada, como antecipado pelo Diário do Nordeste, é de R$ 166,5 milhões em receitas brutas. Ao todo, 45 dos 46 conselheiros presentes na sede votaram a favor dos números apresentados, tendo apenas uma abstenção.

O presidente do conselho deliberativo do Ceará, Márcio Forti, convocou os conselheiros para Reunião Ordinária e o orçamento foi aprovado no início da noite da segunda-feira. O presidente da diretoria executiva, João Paulo Silva, e outros dirigentes estiveram presentes para responder dúvidas e questionamentos dos conselheiros.

O valor de R$ 166,5 milhões compreende o total de receitas brutas que o clube terá ao longo de todo o exercício de 2026. As principais fontes de arrecadação incluem: patrocínio e marketing (R$ 42 milhões), programa de sócio-torcedor (R$ 30 milhões), venda de atletas (R$ 29 milhões), direitos de transmissão (R$ 28 milhões) e receitas de jogos (R$ 26 milhões).

Considerando também as deduções de receita, a previsão de receita líquida é de R$ 156 milhões.

O documento também aponta a previsão de despesas do clube para 2026, que é de R$ 147 milhões. Entre as principais saídas, estão gastos com despesas operacionais, além de outros investimentos, incluindo aquisição de atletas, despesas financeiras, manutenção estrutural e serviços de terceiros.

A queda para a série B fez o clube reduzir cerca de R$ 60 milhões em comparação com a temporada de 2025. Entre os principais cortes nas receitas ficam nos direitos de transmissão e na receitas dos jogos.

Legenda: Principais pontos do orçamento do Ceará. Foto: Arte/Samuel Conrado