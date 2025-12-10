Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

O rebaixamento do Ceará para a segunda divisão ainda dói no torcedor Alvinegro. Porém, para a diretoria do Vovô o momento é de buscar reformular o elenco, fazer renovações com atletas e mirar em um time competitivo para voltar para a elite em 2027. Com a queda no primeiro ano em que voltou para a primeira divisão, o Ceará terá que reduzir a folha salarial e definir o futuro da comissão técnica, hoje comandada por Léo Condé. Quem chega? Quem vai embora? Quem pode vir? Ao longo das próximas semanas, o Jogada irá atualizar aqui todas as informações do mercado de transferência do Ceará.

QUEM O CEARÁ CONTRATOU

Até o momento, o Ceará não contratou nenhum jogador. O time prometeu mudanças no elenco e chegada de novos atletas.

Ceará confirma permanência do trio do departamento de futebol

QUEM PODE VIR PARA O CEARÁ EM 2026

O mercado da bola do Ceará ainda não começou. O presidente explicou ainda que o time deve ser reformulado em boa parte. Algo em torno de 50 a 60% do elenco.

QUEM VAI SAIR DO CEARÁ

Gabriel Lacerda deixa Ceará após rebaixamento e acerta com o Londrina

Goleiro Fernando Miguel se despede do Ceará

Com a redução do orçamento, o clube não vai conseguir efetivar a compra de pelo menos três jogadores: Galeano, Fabiano, Matheus Bahia

Outra permanência indefinida é de Lucas Mugni