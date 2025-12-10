Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai
Presidente do time prometeu mudar em mais de 50% as peças do elenco atual
O rebaixamento do Ceará para a segunda divisão ainda dói no torcedor Alvinegro. Porém, para a diretoria do Vovô o momento é de buscar reformular o elenco, fazer renovações com atletas e mirar em um time competitivo para voltar para a elite em 2027. Com a queda no primeiro ano em que voltou para a primeira divisão, o Ceará terá que reduzir a folha salarial e definir o futuro da comissão técnica, hoje comandada por Léo Condé. Quem chega? Quem vai embora? Quem pode vir? Ao longo das próximas semanas, o Jogada irá atualizar aqui todas as informações do mercado de transferência do Ceará.
QUEM O CEARÁ CONTRATOU
Até o momento, o Ceará não contratou nenhum jogador. O time prometeu mudanças no elenco e chegada de novos atletas.
Ceará confirma permanência do trio do departamento de futebol
QUEM PODE VIR PARA O CEARÁ EM 2026
O mercado da bola do Ceará ainda não começou. O presidente explicou ainda que o time deve ser reformulado em boa parte. Algo em torno de 50 a 60% do elenco.
QUEM VAI SAIR DO CEARÁ
Gabriel Lacerda deixa Ceará após rebaixamento e acerta com o Londrina
Goleiro Fernando Miguel se despede do Ceará
Com a redução do orçamento, o clube não vai conseguir efetivar a compra de pelo menos três jogadores: Galeano, Fabiano, Matheus Bahia