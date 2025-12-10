Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

Presidente do time prometeu mudar em mais de 50% as peças do elenco atual

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:22)
Jogada
Legenda: A equipe de esportes do Diário do Nordeste atualiza para você em tempo real todas as movimentações do mercado do Ceará
Foto: Arte/SVM

O rebaixamento do Ceará para a segunda divisão ainda dói no torcedor Alvinegro. Porém, para a diretoria do Vovô o momento é de buscar reformular o elenco, fazer renovações com atletas e mirar em um time competitivo para voltar para a elite em 2027. Com a queda no primeiro ano em que voltou para a primeira divisão, o Ceará terá que reduzir a folha salarial e definir o futuro da comissão técnica, hoje comandada por Léo Condé. Quem chega? Quem vai embora? Quem pode vir? Ao longo das próximas semanas, o Jogada irá atualizar aqui todas as informações do mercado de transferência do Ceará.

QUEM O CEARÁ CONTRATOU

Até o momento, o Ceará não contratou nenhum jogador. O time prometeu mudanças no elenco e chegada de novos atletas

Ceará confirma permanência do trio do departamento de futebol

QUEM PODE VIR PARA O CEARÁ EM 2026

O mercado da bola do Ceará ainda não começou. O presidente explicou ainda que o time deve ser reformulado em boa parte. Algo em torno de 50 a 60% do elenco.

QUEM VAI SAIR DO CEARÁ

Gabriel Lacerda deixa Ceará após rebaixamento e acerta com o Londrina

Goleiro Fernando Miguel se despede do Ceará

Com a redução do orçamento, o clube não vai conseguir efetivar a compra de pelo menos três jogadores: Galeano, Fabiano, Matheus Bahia

Outra permanência indefinida é de Lucas Mugni

Foto de Bellingham, do Real Madrid

Jogada

Real Madrid x Manchester City: pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações

Partida válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Samir de Carvalho* Há 13 minutos

Jogada

Mercado de contratações do Ceará para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

Presidente do time prometeu mudar em mais de 50% as peças do elenco atual

Redação Há 32 minutos

Jogada

Mercado de contratações do Fortaleza para 2026: veja quem chega, quem fica e quem vai sai

Após rebaixamento, time terá que se reformular para próxima temporada

Redação Há 33 minutos
Foto de Gastón Ávila, Matheus Pereira e Pochettino

Jogada

São Paulo mira contratação de trio do Fortaleza para 2026

A equipe paulista busca por negociações por empréstimo para reforçar a equipe na temporada 2026

Fernanda Alves Há 45 minutos
Foto do Tinga, do Fortaleza

Jogada

Ídolo do Fortaleza, Tinga tem negociações avançadas com o Coritiba e deve deixar o Leão

Um dos motivos da negociação é para o fim de ciclo do atleta no Tricolor de Aço

Fernanda Alves Há 2 horas
Foto de Matheus Pereira, do Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro x Corinthians: pela semifinal da Copa do Brasil: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Samir de Carvalho* 10 de Dezembro de 2025