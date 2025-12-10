Ceará planeja mudança no elenco da Série B; veja quem tem contrato

Com o rebaixamento para a Série B de 2026 definido, a diretoria do Fortaleza precisou redefinir o planejamento para a nova temporada e a reformulação do elenco. Com menos investimento, o clube precisa reduzir a folha salarial de R$ 7 milhões para R$ 4 milhões no novo ano, além de resolver pendências contratuais. Em contrapartida, projeta manter até 60% do grupo atual de jogadores, visto que detém contrato com 15 jogadores para o próximo ano.

De todos os setores, o maior problema está nas laterais, com apenas o português Rafael Ramos apresentando um vínculo, válido até 2026. Nos demais setores, parte dos titulares está assegurada contratualmente, como o zagueiro Willian Machado (2026), mas há propostas do mercado: o Coritiba tem o interesse na contratação para a Série A.

Legenda: O atacante Galeano não fica no Ceará para a temporada de 2026 Foto: Ismael Soares / SVM

Outro ponto complicado é a alta quantidade de emprestados no grupo: 11 jogadores. Com a queda de divisão, o presidente João Paulo Silva informou ao Jogada 3º Tempo que o clube tinha planos de efetuar a aquisição de três nomes, mas essa ideia foi cancelada: o lateral-direito Fabiano (Moreirense-POR), o lateral-esquerdo Matheus Bahia (Bahia) e o atacante Galeano (Rubio Ñu-PAR) não permanecem em Porangabuçu.

Vale ressaltar que outros destaques também foram cedidos ao Vovô. Com grande desempenho na reta final do Brasileirão, o zagueiro Marcos Victor é do Bahia, e o atacante Pedro Raul é do Corinthians, e também não ficam. Um dado curioso: o maior vínculo é do centroavante Guilherme, da base, até 2028.

Os próximos dias então serão importantes para essas definições. Até agora, o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Gabriel Lacerda foram os únicos que já confirmaram oficialmente as saídas.

Confira os contratos do elenco atual do Ceará

Goleiros (3)

Richard: até o fim de 2026

Bruno Ferreira: até o fim de 2027

Keiller (Internacional): até o fim de 2025

Zagueiros (5)

Marllon: até o fim de 2026

Éder: até o fim de 2026

Luiz Otávio: até o fim de 2025

Marcos Victor (Bahia): até o fim de 2025

Willian Machado: até o fim de 2026

Laterais-esquerdos (2)

Matheus Bahia (Bahia): até o fim de 2025

Nicolas (América-MG): até o fim de 2025

Laterais-direitos (2)

Fabiano (Moreirense-POR): até o fim de 2025

Rafael Ramos: até o fim de 2026

Volantes (6)

Dieguinho: até o fim de 2026

Richardson: até o fim de 2026

Fernando Sobral (Cuiabá): até o fim de 2025

Lucas Lima: até o fim de 2027

Zanocelo (Santos): até o fim de 2025

Lourenço: até o fim de 2025

Meias (3)

Lucas Mugni: até o fim de 2025

Vina: até o fim de 2026

Matheus Araújo: até o fim de 2027

Atacantes (9)