Ceará planeja mudança no elenco da Série B; veja quem tem contrato
O time alvinegro tem vínculo com 15 jogadores para a nova temporada
Com o rebaixamento para a Série B de 2026 definido, a diretoria do Fortaleza precisou redefinir o planejamento para a nova temporada e a reformulação do elenco. Com menos investimento, o clube precisa reduzir a folha salarial de R$ 7 milhões para R$ 4 milhões no novo ano, além de resolver pendências contratuais. Em contrapartida, projeta manter até 60% do grupo atual de jogadores, visto que detém contrato com 15 jogadores para o próximo ano.
De todos os setores, o maior problema está nas laterais, com apenas o português Rafael Ramos apresentando um vínculo, válido até 2026. Nos demais setores, parte dos titulares está assegurada contratualmente, como o zagueiro Willian Machado (2026), mas há propostas do mercado: o Coritiba tem o interesse na contratação para a Série A.
Outro ponto complicado é a alta quantidade de emprestados no grupo: 11 jogadores. Com a queda de divisão, o presidente João Paulo Silva informou ao Jogada 3º Tempo que o clube tinha planos de efetuar a aquisição de três nomes, mas essa ideia foi cancelada: o lateral-direito Fabiano (Moreirense-POR), o lateral-esquerdo Matheus Bahia (Bahia) e o atacante Galeano (Rubio Ñu-PAR) não permanecem em Porangabuçu.
Vale ressaltar que outros destaques também foram cedidos ao Vovô. Com grande desempenho na reta final do Brasileirão, o zagueiro Marcos Victor é do Bahia, e o atacante Pedro Raul é do Corinthians, e também não ficam. Um dado curioso: o maior vínculo é do centroavante Guilherme, da base, até 2028.
Os próximos dias então serão importantes para essas definições. Até agora, o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Gabriel Lacerda foram os únicos que já confirmaram oficialmente as saídas.
Confira os contratos do elenco atual do Ceará
Goleiros (3)
- Richard: até o fim de 2026
- Bruno Ferreira: até o fim de 2027
- Keiller (Internacional): até o fim de 2025
Zagueiros (5)
- Marllon: até o fim de 2026
- Éder: até o fim de 2026
- Luiz Otávio: até o fim de 2025
- Marcos Victor (Bahia): até o fim de 2025
- Willian Machado: até o fim de 2026
Laterais-esquerdos (2)
- Matheus Bahia (Bahia): até o fim de 2025
- Nicolas (América-MG): até o fim de 2025
Laterais-direitos (2)
- Fabiano (Moreirense-POR): até o fim de 2025
- Rafael Ramos: até o fim de 2026
Volantes (6)
- Dieguinho: até o fim de 2026
- Richardson: até o fim de 2026
- Fernando Sobral (Cuiabá): até o fim de 2025
- Lucas Lima: até o fim de 2027
- Zanocelo (Santos): até o fim de 2025
- Lourenço: até o fim de 2025
Meias (3)
- Lucas Mugni: até o fim de 2025
- Vina: até o fim de 2026
- Matheus Araújo: até o fim de 2027
Atacantes (9)
- Aylon: até o fim de 2025
- Pedro Raul (Corinthians): até o fim de 2025
- Lucca: até o fim de 2027
- Pedro Henrique: até o fim de 2026
- Guilherme: até o fim de 2028
- Rodriguinho (Cruzeiro): até o fim de 2025
- Paulo Baya (Primavera-SP): até o fim de 2025
- Fernandinho: até o fim de 2026
- Galeano (Rubio Ñu, do Paraguai): até o fim de 2025