Ceará projeta reformulação de até 60% do elenco e descarta compras de Galeano, Fabiano e Bahia

João Paulo Silva, presidente do Ceará, iniciou os trabalhos com foco no planejamento para a Série B de 2026. Com a redução do orçamento, o clube não vai conseguir efetivar a compra de pelo menos três jogadores: Galeano, Fabiano, Matheus Bahia, jogadores titulares e peças importantes no time comandando por Léo Condé. Outro permanência indefinida é de Lucas Mugni. Em entrevista ao Jogada 3º tempo desta segunda-feira (8), com apresentação de Brenno Rebouças e comentários de Vladimir Marques e Jota Rômulo, o dirigente revelou que a reformulação do elenco deve ser de até 60%.

Tem jogadores que o clube ia fazer a compra, se tivesse continuado na Série A, como o Galeano e o Fabiano, nós tínhamos essa opção de comprar. Infelizmente, com a queda, isso não vai ser possível. Matheus Bahia estava no nosso planejamento para uma possível compra de direitos econômicos. Então, é natural que alguns jogadores que estavam no nosso planejamento para 2026, agora com o descenso, não seja possível. Então, vamos ter que buscar outras opções. Temos alguns nomes já mapeados, mesmo traçando esse cenário de Série B, que vamos ter que buscar. João Paulo Silva Presidente do Ceará

Outro nome que segue com futuro indefinido é o do meia Lucas Mugni. João Paulo Silva revelou que a situação ainda não evoluiu.

“Alguns dias atrás, eu tinha feito uma proposta para um empresário dele para uma renovação. Ele não falou mais nada, não sei se estava esperando terminar o campeonato. Também tenho que ver qual o entendimento do jogador, se ele tem vontade de continuar. Se ele aceita a proposta de renovação que o clube fez, agora com uma nova realidade”, completou João Paulo.

O presidente explicou ainda que o time deve ser reformulado em boa parte.

Algo em torno de 50 a 60% do elenco. Vamos analisar, com mais brevidade possível, por conta do campeonato. Óbvio que o mercado do futebol vai esquentar. Tem jogadores que estão no nosso elenco que despertam interesse de outros times. Estamos monitorando outro, mas a ideia de reformulação é de 50 a 60%”, finalizou.

