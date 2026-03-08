Ceará x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O último capítulo do Campeonato Cearense 2026 será contado, a partir das 18h, deste domingo (8), por Ceará e Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense. O Vovô busca o feito inédito de um tricampeonato de forma invicta no estadual, enquanto o Leão quer retomar a hegemonia na competição e igualar a quantidade de títulos do maior rival. O empate em 1 a 1 no primeiro jogo deixou tudo em aberto para o confronto desta noite, quem vencer levanta a taça, em caso de empate a decisão vai para os pênaltis.

As duas equipes chegam para o confronto final invictas na competição e tendo pontos positivos a serem colocados em campo. O Vovô fez a melhor campanha e tem o ataque mais afiado com 24 gols marcados até aqui. Do outro lado, o Leão do Pici tem a defesa que menos foi vazada na competição, com apenas duas bolas na rede.

O Vovô chega para o duelo com dúvidas na montagem do time titular. Com baixas importantes na primeira decisão, Mozart deve ter retornos que podem mudar a estratégia do treinador para o confronto. Lucca foi quem marcou o gol que deixou o Ceará vivo para a segunda partida do estadual. O time de Porangabuçu soma 47 títulos estaduais e quer continuar à frente nessa contagem.

O Leão do Pici também tem uma dúvida para o duelo. Thiago Carpini ainda não sabe se repete a escalação anterior ou faz modificações. No empate do primeiro jogo, Lucas Emanoel fez gol do Fortaleza e abriu o placar. O atleta, oriundo da base, marcou o primeiro gol na carreira compo profissional. O Tricolor de Aço quer voltar a levantar a taça do Manjadinho, o que não acontece desde 2023.

ONDE ASSISTIR

A TV Verdes Mares, o Instagram do Jogada, o Facebook e o TikTok do Diário do Nordeste, vão transmitir o duelo com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do clássico-rei. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ PRONTO E PREPARADO

Ao contrário da primeira partida da final, o Ceará teve uma semana de preparação para o duelo deste domingo. A expectativa fica por conta dos possíveis retornos de Matheus Araújo, Juan Alano e Vina, que estavam em fase final de recuperação de lesões. Os dois primeiros participaram das atividades de toda semana praticamente, enquanto o camisa 29 estava na transição.

A ausência certa, em relação à primeira decisão, fica por conta do atacante Pedro Henrique, que fraturou o braço esquerdo e só volta a atuar pelo Ceará daqui a três semanas. O jogador levou a pior numa disputa de bola com os defensores adversários e é uma brecha que se abre no time titular do Ceará. Fernandinho, Melk, Matheusinho, Matheus Araújo e Lucca são os postulantes à vaga.

Com seis gols marcados até aqui, Vina é o artilheiro do Manjadinho com seis gols marcados. A artilharia na competição do lado alvinegro tem ainda Matheus Araújo com quatro, seguido por Lucca que fez três, Wendel Silva e Pedro Henrique, com duas bolas nas redes cada. A sequência com um tento assinalado no estadual tem Rafael Ramos, Luizão, Matheusinho, Gilmar, Juan Alano, Fernandinho e Enzo.

Atleta remanescente da temporada passada, Zanocelo foi quem destacou o confronto decisivo diante do Fortaleza. Em busca do seu primeiro título pelo Ceará, o volante destacou os detalhes que Mozart deve trabalhar com mais afinco junto ao seu elenco.

"Nos dois [primeiros] jogos tivemos mais posse de bola, mas nosso estilo de jogo é mais agressivo, de passe por dentro, de quebrar linha, e na formação que o rival vem jogando, no 5-3-2, eles povoam muito o meio-campo e isso dificulta para a gente achar esse espaço na defesa. Então, realmente é um jogo de mais paciência, um jogo que temos que ter cabeça fria, rodar mais a bola, porque é uma equipe que joga com os 10 jogadores atrás da linha da bola", aponta o camisa 25. Zanocelo volante do Ceará

O Ceará defende uma invencibilidade de 12 partidas sem derrota para o seu maior rival, com 8 empates e 4 vitórias alvinegras. Do lado de Porangabuçu, Richardson é o atleta que mais jogou Clássico-Rei, com um total de 21 duelos até aqui.

LEÃO SE APEGA NA FORÇA DA TORCIDA

O Fortaleza teve dois dias de folga após o empate do primeiro jogo. Com quatro dias de preparação, Thiago Carpini aproveitou o momento para trabalhar o corpo e a mente dos atletas, que sabem da pressão de vencer o Clássico-Rei para voltar a conquistar o título, quebrar o tabu de 12 jogos sem vencer o Ceará e Carpini conseguir a primeira das quatro missões que ele tem ao longo da temporada 2026. O último dia de treinos, no sábado (7), contou com a presença da torcida, com os portões do Centro de Excelência Alcides Santos abertos para receber o apoio caloroso dos amantes do vermelho, azul e branco.

Das possíveis ausências para Carpini formar o elenco titular, a única dúvida é do zagueiro Cardona. Ele estava no último boletim médico com um trauma no joelho esquerdo e ainda não há uma definição se o treinador poderá contar com o argentino. Caso ele esteja à disposição, deve ser titular. Se não, Thiago pode repetir a escalação do duelo anterior.

Entre as opções de Carpini para escalar os 11 titulares, um jogador que é confirmado na escalação, é o lateral-direito Maílton. Contratado para esta temporada, o atleta tem ciência da responsabilidade de manter o grupo unido e focado nesse objetivo.

"O nosso diferencial hoje é a raça. Estaremos concentrados e contamos com o apoio da torcida. Teremos 40% da ocupação do estádio e a presença do torcedor vai ser muito importante. Junto com a raça que viemos demonstrando, queremos unir forças para buscar esse título". Maílton Lateral-direito do Fortaleza

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Alex Silva, Júlio César, Éder (Luizão) e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Juan Alano; Fernandinho (Matheusinho), Matheus Araújo e Lucca (Wendel). Técnico: Mozart.

Fortaleza: Brenno; Maílton, Brítez, Gazal, Luan Freitas; Sasha, Pierre, Rodrigo; Pochettino e Luiz Fernando. Técnico: Thiago Carpini.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FORTALEZA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 08/03/26 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE)

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CBF Elite)

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda (CBF Elite)

Quinta Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CBF Elite)

VAR: Wagner Reway (FIFA-SC)