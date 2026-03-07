Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-Ceará, David Ricardo marca gol em estreia no futebol europeu; veja vídeo

Zagueiro de 23 anos foi revelado profissionalmente pelo Ceará e agora atua na Rússia

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:43)
Jogada
Legenda: David Ricardo marca gol em estreia no futebol europeu
Foto: Reprodução/Instagram

David Ricardo, zagueiro revelado pelo Ceará, marcou um gol logo em sua estreia com a camisa do Dynamo Moskva, da Rússia. O lance aconteceu na vitória sobre o Spartak Moskva, pelo placar de 5 a 2.

O zagueiro tem 23 anos e foi revelado profissionalmente pelo Ceará, ganhando destaque com a camisa do Vovô na temporada 2024, quando foi uma das peças importantes na campanha do acesso do time cearense na Série B do Brasileirão.

David Ricardo foi negociado pelo Botafogo com a equipe russa por R$ 40 milhões no início de janeiro de 2026. A negociação resultou em retorno financeiro também para o Ceará, por ser o clube formado de David e por ter um percentual dos direitos do atleta.

VEJA O VÍDEO

Assuntos Relacionados
David Ricardo marca gol em estreia no futebol europeu

Jogada

Ex-Ceará, David Ricardo marca gol em estreia no futebol europeu; veja vídeo

Zagueiro de 23 anos foi revelado profissionalmente pelo Ceará e agora atua na Rússia

Daniel Farias Há 45 minutos
Foto de jogadores de Bahia e Vitória, que decidem o Campeonato Baiano de 2026

Jogada

Bahia x Vitória na final do Campeonato Baiano: veja onde assistir, horário e escalações

A decisão do campeonato estadual será disputada em jogo único na Fonte Nova

Daniel Farias 07 de Março de 2026
haaland

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 7 de março de 2026

Daniel Farias 07 de Março de 2026

Jogada

Ceará x Fortaleza: Quem tem a hegemonia em títulos década a década no Campeonato Cearense?

Em 12 décadas de campeonato cearense, Ceará e Fortaleza, foram hegemônicos em todas as décadas

Vladimir Marques 07 de Março de 2026
Lando Norris

Jogada

Nova temporada da Fórmula 1 começa neste fim de semana com mudanças e mais carros na pista

Primeiro Grande Prêmio do ano será em Melbourne, na Austrália e ocorre na madrugada deste domingo (8)

Brenno Rebouças 07 de Março de 2026
jogadores

Jogada

Ceará busca feito inédito: três títulos invictos seguidos no Campeonato Cearense

Equipe enfrenta o Fortaleza neste domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira 07 de Março de 2026