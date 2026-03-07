Ex-Ceará, David Ricardo marca gol em estreia no futebol europeu; veja vídeo

David Ricardo, zagueiro revelado pelo Ceará, marcou um gol logo em sua estreia com a camisa do Dynamo Moskva, da Rússia. O lance aconteceu na vitória sobre o Spartak Moskva, pelo placar de 5 a 2.

O zagueiro tem 23 anos e foi revelado profissionalmente pelo Ceará, ganhando destaque com a camisa do Vovô na temporada 2024, quando foi uma das peças importantes na campanha do acesso do time cearense na Série B do Brasileirão.

David Ricardo foi negociado pelo Botafogo com a equipe russa por R$ 40 milhões no início de janeiro de 2026. A negociação resultou em retorno financeiro também para o Ceará, por ser o clube formado de David e por ter um percentual dos direitos do atleta.

VEJA O VÍDEO