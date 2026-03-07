Diário do Nordeste
Bahia x Vitória na final do Campeonato Baiano: veja onde assistir, horário e escalações

A decisão do campeonato estadual será disputada em jogo único na Fonte Nova

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bahia e Vitória decidem o Campeonato Baiano de 2026
Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (7) no Campeonato Baiano, em partida válida pelo jogo único da final do estadual. O jogo será às 17h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • TVE (YouTube)
  • Vitória (YouTube)
  • TV Green (YouTube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo; Neris, Camutanga e Edu; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Ramon; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

BAHIA X VITÓRIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: final do Campeonato Baiano 2026
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Data: 07/03/2026 (sábado)
  • Horário: 17h (de Brasília)
