Bahia x Vitória na final do Campeonato Baiano: veja onde assistir, horário e escalações
A decisão do campeonato estadual será disputada em jogo único na Fonte Nova
Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (7) no Campeonato Baiano, em partida válida pelo jogo único da final do estadual. O jogo será às 17h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- TVE (YouTube)
- Vitória (YouTube)
- TV Green (YouTube)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Vitória: Lucas Arcanjo; Neris, Camutanga e Edu; Mateus Silva, Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Ramon; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
BAHIA X VITÓRIA | FICHA TÉCNICA
- Competição: final do Campeonato Baiano 2026
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
- Data: 07/03/2026 (sábado)
- Horário: 17h (de Brasília)
