Nova temporada da Fórmula 1 começa neste fim de semana com mudanças e mais carros na pista

Primeiro Grande Prêmio do ano será em Melbourne, na Austrália e ocorre na madrugada deste domingo (8)

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
Jogada
Legenda: Norris tenta bicampeonato pela McLaren
Foto: F1/Divulgação

A nova temporada da Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial, começa neste fim de semana, repleta de novidades. Da mudança no tamanho dos carros ao uso de combustível sustentável, o campeonato contará com 11 equipes e terá 24 corridas em 2026.

O primeiro Grande Prêmio será em Melbourne, na Austrália, e a corrida está marcada para iniciar às 0h15min de Brasília da madrugada de sábado para domingo. Assim como na temporada passada, o Brasil terá o piloto Gabriel Bortoletto como representante, correndo pela Audi, que era chamada de Sauber em 2025.

Principais Mudanças 

Os fãs da categoria vão notar, de cara, uma diferença no som emitido pelos carros. O ronco do motor está mais alto, devido a uma simplificação na parte híbrida, saindo o componente MGU-H, que recuperava a energia térmica dos gases para gerar energia, mas abafava o som; e entrando o MGU-K, mais robusto, que utiliza a energia cinética das frenagens em eletricidade.

A potência dos carros, inclusive, contará bastante com a parte elétrica. Precisamente, 50%, enquanto a outra metade será gerada por combustão (queima de combustível). E o que será colocado nos tanques dos carros não é gasolina, mas um biocombustível 100% sustentável, porém caro. Cada litro produzido custa em torno de R$ 1,55 mil. O britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, é o maior defensor desta mudança, pois acredita que a Fórmula 1 pode ajudar em uma produção maior para o uso da população em geral no futuro, o que diminuiria a emissão de gases tóxicos.

Com as mudanças no motor, os carros vão produzir mais energia e isso poderá ser utilizado estrategicamente pelos pilotos. O volante contará com o botão Boost, que dará mais impulsão tanto para ataques quanto para defender a posição. O botão de ultrapassagem, que substitui o DRS, também estará lá, mas só poderá ser acionado quando um piloto estiver a 1 segundo ou menos do outro, para atacar, garantindo potência extra na briga pela posição.

O desenho dos carros também muda um pouco, com dimensões menores. São 10 cm a menos de largura, 20 cm menos de comprimento e uma redução no peso de até 30 quilos. Até os pneus serão mais finos, o que dará mais espaço na pista para ultrapassagens. As asas dianteiras e traseiras serão móveis e isso contribuirá para uma maior eficiência nas retas.

Carros Fórmula 1
Legenda: Com dimensões menores, carros prometem mais velocidade na Fórmula 1 em 2026
Foto: F1/Divulgação

Em resumo, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) quer uma Fórmula 1 com mais ultrapassagens, mais emoção e que agrade mais aos fãs.

Favoritos

Na pré-temporada, a Mercedes despontou nas simulações de treinos com o topo do ranking. George Russell e Kimi Antonelli comandam as flechas de prata, que começam a temporada com favoritismo.

A Ferrari também chamou a atenção, com o monegasco Charles Leclerc sendo o mais rápido nos testes do Bahrein, dando sinais que a escuderia pode brigar pelo título. As McLarens de Lando Norris, atual campeão da categoria, e Oscar Piastri, também estão entre as favoritas ao título.

Os carros da Red Bull apresentaram equilíbrio entre os dois pilotos, o tetracampeão Max Verstappen e Isack Hadjar, porém não demonstrou estar à altura das três anteriores. Na pré-temporada, no entanto, as equipes costumam esconder o jogo e a escuderia austríaca não pode ser descartada da disputa pelo título.

Gabriel Bortoleto
Legenda: Na Audi, Bortoleto tentará seguir pontuando no campeonato
Foto: F1/Divulgação

A Audi, de Gabriel Bortoleto, demonstrou que será uma equipe de meio de grid, o que dá ao brasileiro a possibilidade de pontuar constantemente nas corridas. Em 2025 ele fez 19 pontos e chegou a terminar em 6º lugar no GP da Hungria. O desempenho do piloto de 21 anos chamou atenção devido ao carro pouco competitivo da Sauber.

A estreante Cadillac, dos Estados Unidos, apresentou falhas em vários aspectos durante os testes e ficou nas últimas posições, prometendo pouco. Mesmo apostando nos experientes Sérgio Perez e Valtteri Bottas, não deve incomodar em 2026.

Equipes e Pilotos

  • McLaren: Norris / Piastri
  • Red Bull: Verstappen / Isack Hadjar
  • Ferrari: Hamilton / Leclerc
  • Mercedes: Russell / Antonelli
  • Williams: Albon / Sainz
  • Audi: Hulkenberg / Bortoleto
  • Racing Bulls: Lawson / Lindblad
  • Haas: Ocon / Bearman
  • Aston Martin: Alonso / Stroll
  • Alpine: Gasly / Colapinto
  • Cadillac: Pérez / Botta

Etapas da Formula 1 2026:

  1. Melbourne, Austrália: 06 a 08 de março
  2. Xangai, China: 13 a 15 de março
  3. Suzuka, Japão: 27 a 29 de março
  4. Sakhir, Bahrein: 10 a 12 de abril
  5. Jeddah, Arábia: 17 a 19 de abril
  6. Miami, Estados Unidos: 01 a 03 de maio
  7. Montreal, Canadá: 22 a 24 de maio
  8. Mônaco, Mônaco: 05 a 07 de junho 
  9. Barcelona, Espanha: 12 a 14 de junho
  10. Spielberg, Áustria: 26 a 28 de junho 
  11. Silverstone, Grã-Bretanha: 03 a 05 de julho
  12. Spa-Francorchamps, Bélgica: 17 a 19 de julho 
  13. Budapeste, Hungria: 24 a 26 de julho
  14. Zandvoort, Holanda: 21 a 23 de agosto
  15. Monza, Itália: 04 a 06 de setembro
  16. Madrid, Espanha: 11 a 13 de setembro 
  17. Baku, Azerbaijão: 25 a 27 de setembro
  18. Marina Bay, Singapura: 09 a 11 de outubro
  19. Austin, Estados Unidos: 23 a 25 de outubro
  20. Cidade do México, México: 30 de outubro a 1º de novembro
  21. São Paulo, Brasil: 06 a 08 de novembro
  22. Las Vegas, Estados Unidos: 19 a 21 de novembro
  23. Lusail, Catar: 27 a 29 de novembro
  24. Yas Marina, Abu Dhabi: 04 a 06 de dezembro

 

Jogada

