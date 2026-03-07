Ceará busca feito inédito: três títulos invictos seguidos no Campeonato Cearense

O Ceará caminha para chegar a um feito inédito na história do futebol estadual. Caso supere o Fortaleza no último duelo da final do Campeonato Cearense, a equipe liderada pelo técnico Mozart pode conquistar o tricampeonato invicto. Pode ser a primeira vez em mais de cem anos de competição que o resultado aconteceria.

Três times conseguiram ser campeões invictos de forma consecutiva na história do campeonato: Maguary (1943 e 1944), Fortaleza (1946 e 1947) e Ceará (2023 e 2024). O dado foi levantado pelo jornalista André Almeida. Caso o Vovô supere o Tricolor, o time de Porangabuçu encerra o torneio sem ter perdido nenhuma partida e alcança a marca inédita de ser o único clube a disputar a competição a erguer as três taças sem derrotas.

Cenário

O Alvinegro está há 12 jogos sem ser derrotado pelo maior rival. A marca é a terceira maior do século XXI. A equipe pode ampliar esse número caso a vitória ou o empate se confirme diante do Leão do Pici e ainda levar mais um título para casa, se vencer nos pênaltis.

O tabu de invencibilidade só será quebrado se o time liderado por Thiago Carpini vencer o duelo no tempo regulamentar. Caso os números no marcador sigam iguais, a equipe poderá levar a taça nas penalidades e, ainda assim, o Alvinegro seguirá invicto.

No jogo de ida, Ceará e Fortaleza ficaram no empate de 1 a 1. As equipes voltam a campo neste domingo (8), quando se enfrentam mais uma vez pelo título do Manjadinho. O duelo terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes ao vivo e em tempo real.