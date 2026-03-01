Assista aos melhores momentos de Fortaleza x Ceará

Em um duelo marcado pelo equilíbrio e por raras chances claras, Fortaleza e Ceará empataram em 1 a 1 no primeiro Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense de 2026. Na noite deste domingo (1º), na Arena Castelão, os gols saíram dos pés de dois talentos formados nas bases dos próprios clubes. Vindos do banco de reservas, Lucas Emanoel e Lucca foram decisivos e balançaram as redes nos minutos finais do segundo tempo, ambos aproveitando jogadas originadas em bola parada.

