Fortaleza acerta a contratação de Juan Miritello, ex-Defensa y Justicia

Juan Miritello será o novo reforço do Fortaleza. O clube cearense chegou a um acordo com o Defensa y Justicia pelo centroavante de 27 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Diário do Nordeste neste domingo (1º). O atleta chega para suprir vaga deixada por Bareiro, negociado com o Boca Juniors.

Ainda de acordo com o jornalista, há um acordo verbal entre os clubes para que o atleta chegue para a equipe tricolor por empréstimo de um ano. O Leão do Pici ainda teria opção de compra de 50% dos direitos econômicos ao final da temporada. O atleta deve viajar para o Brasil já nesta segunda-feira para realizar exames e assinar o contrato.

Miritello está no Defensa y Justicia desde 2024. O atleta também tem passagens pelo Asteras Tripolis, da Grécia, além de Talleres, Real Pilar e Flandría, também clubes argentinos. Em 2026, o atleta atuou em seis partidas pelo Defensa e marcou dois gols.