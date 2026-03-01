Diário do Nordeste
Fortaleza acerta a contratação de Juan Miritello, ex-Defensa y Justicia

Jogador chega para suprir vaga deixada por Bareiro

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Juan Miritello, ex-Defensa y Justicia, é o novo reforço do Fortaleza.
Foto: MARCOS BRINDICCI / AFP

Juan Miritello será o novo reforço do Fortaleza. O clube cearense chegou a um acordo com o Defensa y Justicia pelo centroavante de 27 anos. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista César Luis Merlo e confirmada pelo Diário do Nordeste neste domingo (1º). O atleta chega para suprir vaga deixada por Bareiro, negociado com o Boca Juniors.

Ainda de acordo com o jornalista, há um acordo verbal entre os clubes para que o atleta chegue para a equipe tricolor por empréstimo de um ano. O Leão do Pici ainda teria opção de compra de 50% dos direitos econômicos ao final da temporada. O atleta deve viajar para o Brasil já nesta segunda-feira para realizar exames e assinar o contrato. 

Miritello está no Defensa y Justicia desde 2024. O atleta também tem passagens pelo Asteras Tripolis, da Grécia, além de Talleres, Real Pilar e Flandría, também clubes argentinos. Em 2026, o atleta atuou em seis partidas pelo Defensa e marcou dois gols. 

