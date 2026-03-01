Ceará terá desfalques no Clássico-Rei da final do Cearense; veja boletim médico

O Ceará terá quatro desfalques para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. O Alvinegro divulgou novo boletim médico neste domingo (1º). Além de Bruno Ferreira, Matheus Araújo, Vina, o técnico Mozart não poderá contar com Juan Alano.

A novidade é a usência de Juan Alano. O camisa 10 sentiu um desconforto muscular na coxa e está de fora da partida decisiva. Já o goleiro Bruno Ferreira e o meia Matheus Araújo seguem em transição. O meio-campista Vina está em tratamento fisioterápico. Além de Dieguinho, que passou por cirurgia após trauma no tornozelo.

O Ceará enfrenta o Fortaleza no primeiro duelo da final do estadual a partir das 18h (de Brasília). As equipes se enfrentam na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.