Fortaleza confirma desfalque e retorno antes do Clássico-Rei na final do Cearense

O Fortaleza não terá um jogador à disposição para a primeira final do Campeonato Cearense. O clube divulgou novo boletim médico neste domingo (1º). A novidade é a lesão de Tomás Cardona. O técnico Thiago Carpini, no entanto, terá o retorno de Brítez.

Cardona foi para o estádio com o restante do elenco. De acordo com o Tricolor, o jogador está com um trauma no joelho esquerdo. Já o outro defensor, Brítez, retorna após tratar um edema ósseo no tornozelo esquerdo. O atleta retorna como titular da equipe.

O Fortaleza enfrenta o Ceará a partir das 18h (de Brasília), no primeiro jogo da final do estadual de 2026. O duelo será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM trazem todos os detalhes ao vivo e em tempo real.