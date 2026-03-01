Diário do Nordeste
Fortaleza confirma desfalque e retorno antes do Clássico-Rei na final do Cearense

Equipe entra em campo neste domingo, na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: O zagueiro argentino Brítez tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2027
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O Fortaleza não terá um jogador à disposição para a primeira final do Campeonato Cearense. O clube divulgou novo boletim médico neste domingo (1º). A novidade é a lesão de Tomás Cardona. O técnico Thiago Carpini, no entanto, terá o retorno de Brítez. 

Cardona foi para o estádio com o restante do elenco. De acordo com o Tricolor, o jogador está com um trauma no joelho esquerdo. Já o outro defensor, Brítez, retorna após tratar um edema ósseo no tornozelo esquerdo. O atleta retorna como titular da equipe. 

O Fortaleza enfrenta o Ceará a partir das 18h (de Brasília), no primeiro jogo da final do estadual de 2026. O duelo será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM trazem todos os detalhes ao vivo e em tempo real. 

jogadores

Jogada

