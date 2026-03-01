Palmeiras x São Paulo: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1) às 20h30, na Arena Barueri, em São Paulo, em partida única pela semifinal do Campeonato Paulista.

Quem vencer estará na final do Estadual. Se as equipes empatarem no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.

No meio de semana, pela Série A, Verdão venceu o Fluminense por 2x1, em Barueri e está na liderança com 10 pontos.

Já o São Paulo, também venceu, o Coritiba por 1x0 no Couto Pereira, e está na vice-liderança com 10 pontos.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Record , da TNT e do HBO Max.

Palpites

Prováveis Escalações

Palmeiras:

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

São Paulo:

Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla, Danielzinho e Lucas Moura; Luciano e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Daiane Muniz

Auxiliares: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Thiago Duarte Peixoto