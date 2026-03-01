Fluminense x Vasco: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca
Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (1) às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Fluminense venceu por 1x0, gol de Serna.
Assim, o Tricolor joga por um empate. Caso o Vasco vença por um gol, a decisão irá para os pênaltis. O Cruzmaltino só avança direto se vencer por dois gols de diferença.
No meio de semana, pela Série A, as duas equipes perderam. O Vasco perdeu para o Santos por 2x1 na Vila Belmiro e está na última colocação da Série A com apenas 1 ponto.
Já o Fluminense, perdeu pelo mesmo placar para o Palmeiras, em Barueri. O Tricolor é o 5º lugar com 7 pontos.
Onde Assistir
A partida será transmitida pelo Premiere e Sportv
Prováveis Escalações
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Otávio, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luiz Zubeldía
Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Rojas; Andrés Gómez, Spinelli e Nuno Moreira. Técnico: Bruno Lazaroni
Arbitragem
Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia
VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda