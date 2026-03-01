Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fluminense x Vasco: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Fluminense venceu o jogo de ida com gol de Serna
Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Fluminense e Vasco se enfrentam neste domingo (1) às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), em partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. No jogo de ida, o Fluminense venceu por 1x0, gol de Serna.

Assim, o Tricolor joga por um empate. Caso o Vasco vença por um gol, a decisão irá para os pênaltis. O Cruzmaltino só avança direto se vencer por dois gols de diferença.

No meio de semana, pela Série A, as duas equipes perderam. O Vasco perdeu para o Santos por 2x1 na Vila Belmiro e está na última colocação da Série A com apenas 1 ponto.

Já o Fluminense, perdeu pelo mesmo placar para o Palmeiras, em Barueri. O Tricolor é o 5º lugar com 7 pontos.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e Sportv

Palpites 

inter@

Prováveis Escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Otávio, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luiz Zubeldía

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê e Rojas; Andrés Gómez, Spinelli e Nuno Moreira. Técnico: Bruno Lazaroni

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães
Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia
VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda

Assuntos Relacionados

Jogada

Fluminense x Vasco: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca

Redação Há 26 minutos
Atletas de Palmeiras e São Paulo disputam bola

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (29)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 29 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota 01 de Março de 2026
Juan Alano e Brítez disputam bola no clássico-rei

Jogada

Fortaleza x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela primeira final do Campeonato Cearense

Fernanda Alves e Samuel Conrado 01 de Março de 2026
Lucca Prior e Lucas Crispim, respectivamente

Jogada

Prior ou Crispim: quem deve ser o titular no Clássico-Rei?

O Diário do Nordeste separou os dados de cada um até aqui

Fernanda Alves 28 de Fevereiro de 2026

Jogada

Novorizontino x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista

Redação 28 de Fevereiro de 2026
jogadores

Jogada

Quando o Ceará perdeu pela última vez no Cearense? Já são mais de 1000 dias

Equipe volta a entrar em campo neste domingo, para o segundo Clássico-Rei do ano

Crisneive Silveira 28 de Fevereiro de 2026