Projeto solidário "Ceará 2000" realizará almoço para arrecadação de fundos

O Ceará SC promoverá na primeira sexta-feira de março (6), a partir das 12h, um almoço solidário para sua torcida na Churrascaria Nativas Grill. O projeto tem como objetivo arrecadar doações para ajudar a melhorar a infraestrutura do Centro de Treinamento Luís Campos, em Itaitinga, local onde a base do clube treina.

O evento inclui rodízio de bebidas e contará com a presença de ídolos alvinegros. Os participantes tem direito a uma camisa comemorativa do projeto, uma camisa alvinegra e concorrerão a um sorteio de uma moto elétrica.

A entrada para a confraternização será de R$500, que podem ser pagos à vista pelo Pix do Projeto Ceará 2000 (CNPJ): 07.340.512/0001-46, ou parcelados em até duas vezes.

O Projeto Ceará 2000 nasceu em 1993 pelas mãos do conselheiro João Vilnei de Oliveira, e tem o propósito de apoiar o crescimento e a estruturação do clube.

