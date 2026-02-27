Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Projeto solidário "Ceará 2000" realizará almoço para arrecadação de fundos

Evento visa melhorar a Cidade Vozão e é aberto para associados, conselheiros e torcedores do clube

Escrito por
Bruno Quintino* bruno.martins@svm.com.br
(Atualizado às 17:57)
Jogada
Legenda: Ex-atleta e Ídolo alvinegro, Ricardinho atua como Assessor de Futebol do clube desde novembro de 2023
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

O Ceará SC promoverá na primeira sexta-feira de março (6), a partir das 12h, um almoço solidário para sua torcida na Churrascaria Nativas Grill. O projeto  tem como objetivo arrecadar doações para ajudar a melhorar a infraestrutura do Centro de Treinamento Luís Campos, em Itaitinga, local onde a base do clube treina.

O evento inclui rodízio de bebidas e contará com a presença de ídolos alvinegros. Os participantes tem direito a uma camisa comemorativa do projeto, uma camisa alvinegra e concorrerão a um sorteio de uma moto elétrica.

A entrada para a confraternização será de R$500, que podem ser pagos à vista pelo Pix do Projeto Ceará 2000 (CNPJ): 07.340.512/0001-46, ou parcelados em até duas vezes.

O Projeto Ceará 2000 nasceu em 1993 pelas mãos do conselheiro João Vilnei de Oliveira, e tem o propósito de apoiar o crescimento e a estruturação do clube.

*estagiário sob supervisão de Vladimir Marques

 

Assuntos Relacionados
Foto do ex-atleta Ricardinho utilizando uma camisa do Projeto Ceará 2000, pelo Ceará Sporting Club

Jogada

Projeto solidário "Ceará 2000" realizará almoço para arrecadação de fundos

Evento visa melhorar a Cidade Vozão e é aberto para associados, conselheiros e torcedores do clube

Bruno Quintino* Há 47 minutos
VÍDEO

Jogada

Com vaga do Ferroviário, veja quantos cearenses vão disputar a Copa do Brasil em 2027

Fortaleza e Ceará, finalistas do Cearense, estão garantidos, bem como o Ferroviário

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Carpini ainda quer reforços no Fortaleza, principalmente um camisa 9: "Talvez dois"

Treinador também falou sobre o nível do elenco para a Série B

Vladimir Marques Há 2 horas
Eric Melo deixa Ceará

Jogada

Eric Melo deixa Ceará, mas Vovô mantém percentual do atleta

Jogador foi liberado e vai reotrnar para a Jacuipense-BA, que divide diretos econômicos do atleta com o Vovô

Brenno Rebouças Há 2 horas
VÍDEO

Jogada

Mozart elogia nova atuação de Melk no Ceará: 'um jogador extremamente talentoso'

O técnico ressaltou que o jovem tem margem de evolução no Vovô

Alexandre Mota 27 de Fevereiro de 2026
Thiago Silva com semblante sério em jogo do Porto

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota 27 de Fevereiro de 2026