Criciúma reclama de dívida do Fortaleza no empréstimo de Benevenuto; entenda

A diretoria do Criciúma pode acionar a Câmara Nacional de Resoluções de Disputa (CNRD) para cobrar uma dívida do Fortaleza em relação ao empréstimo do zagueiro Marcelo Benevenuto, em 2025. A alegação é de que o clube cearense iria pagar metade do salário do defensor neste período, mas esse repasse não foi executado totalmente.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal Engelplus e confirmada pelo Diário do Nordeste. Com juros, o montante total que falta é de R$ 600 mil. A repórter Fernanda Alves explicou a situação no programa Jogada 1º Tempo.

Vale ressaltar que Benevenuto teve a cessão ao time catarinense encerrada de forma antecipada na última temporada para retornar ao Fortaleza, que lutava pela permanência na Série A do Brasileiro. Apesar da intenção, o atleta acumulou lesões e não atuou pelo time cearense. Com o rebaixamento, solicitou uma rescisão contratual e fechou com o Sport, que também está na Série B de 2026.