Prova do líder do BBB 26 será realizada em duas etapas
Fase classificatória para a disputa será realizada na tarde desta quinta-feira (26).
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:37)
A sétima Prova do Líder do BBB 26 será realizada em duas etapas, segundo anunciou o apresentador Tadeu Schmidt, na madrugada desta quinta-feira (26).
"A Prova do Líder vai ser feita em duas etapas. A primeira etapa classificatória vai ser feita durante a tarde. Todo mundo de olho no Globoplay", disse ele.
Fase final ao vivo
Tadeu comunicou, em seguida, que a segunda parte da disputa será durante o programa ao vivo, que começa às 22h25.
