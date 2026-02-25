Ex-figurante de 'Grey's Anatomy' acusa Eric Dane de bullying e misoginia
Laura Ann Tull chamou o ator de "valentão" e "idiota". Ele morreu há uma semana, vítima de esclerose lateral múltipla (ELA).
Laura Ann Tull, uma ex-figurante de "Grey's Anatomy", acusou Eric Dane, que deu vida a Mark Sloan na série, de praticar bullying contra ela no set de filmagens. O ator faleceu na última quinta-feira (19), vítima de esclerose lateral múltipla (ELA) — uma doença degenerativa e sem cura.
Laura comentou sobre o comportamento de Dane nas redes sociais da revista Variety. Nos comentários da postagem sobre a morte do ator, ela escreveu que ele "era um valentão e um idiota". "Um covarde que me maltratava, me intimidava, zombava de mim", afirmou.
A postagem logo repercutiu entre admiradores e fãs de "Grey's Anatomy", que defenderam o artista e alegaram que a mulher estaria tentando "aparecer" após a morte dele.
Laura sustentou que viu o "lado cruel de Dane em primeira mão" e acusou o ator de ter comportamento misógino nas últimas vezes que trabalharam juntos. "Eu sou a razão pela qual ele foi demitido de Grey's Anatomy", alegou. No entanto, segundo o The Hollywood Reporter, Dane teria saído da produção por decisões orçamentárias e criativas.
Em texto antigo, mulher disse nunca ter falado com ator
Em um artigo publicado no Medium em 2018, Laura relatou sua experiência de trabalho com Dane e afirmou que, apesar de ter trabalhado por três anos no set da série, nunca falou diretamente com ele. "Ouvi falar sobre mim", escreveu.