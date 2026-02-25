Diário do Nordeste
Ex-figurante de 'Grey's Anatomy' acusa Eric Dane de bullying e misoginia

Laura Ann Tull chamou o ator de "valentão" e "idiota". Ele morreu há uma semana, vítima de esclerose lateral múltipla (ELA).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Eric Dane era um homem branco de cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele usa blusa branca, cardigan da mesma cor e óculos de armação preta.
Legenda: Eric Dane faleceu há uma semana, vítima de esclerose lateral múltipla (ELA).
Foto: Shutterstock/CarlaVanWagoner.

Laura Ann Tull, uma ex-figurante de "Grey's Anatomy", acusou Eric Dane, que deu vida a Mark Sloan na série, de praticar bullying contra ela no set de filmagens. O ator faleceu na última quinta-feira (19), vítima de esclerose lateral múltipla (ELA) — uma doença degenerativa e sem cura.

Laura comentou sobre o comportamento de Dane nas redes sociais da revista Variety. Nos comentários da postagem sobre a morte do ator, ela escreveu que ele "era um valentão e um idiota". "Um covarde que me maltratava, me intimidava, zombava de mim", afirmou.

A postagem logo repercutiu entre admiradores e fãs de "Grey's Anatomy", que defenderam o artista e alegaram que a mulher estaria tentando "aparecer" após a morte dele.

Laura sustentou que viu o "lado cruel de Dane em primeira mão" e acusou o ator de ter comportamento misógino nas últimas vezes que trabalharam juntos. "Eu sou a razão pela qual ele foi demitido de Grey's Anatomy", alegou. No entanto, segundo o The Hollywood Reporter, Dane teria saído da produção por decisões orçamentárias e criativas. 

teaser image
Zoeira

Rebecca Gayheart pediu arquivamento do divórcio de Eric Dane após diagnóstico

teaser image
Zoeira

Eric Dane gravou entrevista final para ser exibida após sua morte e deixou mensagem às filhas

teaser image
Última Hora

Amigos de Eric Dane mobilizam vaquinha de R$ 1,2 milhão após morte do ator

Em texto antigo, mulher disse nunca ter falado com ator

Em um artigo publicado no Medium em 2018, Laura relatou sua experiência de trabalho com Dane e afirmou que, apesar de ter trabalhado por três anos no set da série, nunca falou diretamente com ele. "Ouvi falar sobre mim", escreveu.

