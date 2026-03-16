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Influenciadora Vanessa Hahai morre aos 41 anos após complicações de pneumonia

Em Fortaleza (CE), ela chegou a ser entubada após o quadro se agravar.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 13:57)
Zoeira
Influenciadora Vanessa Hahai ficou conhecida por vídeos de humor, além de mostrar o cotidiano na periferia de Fortaleza.
Legenda: Influenciadora Vanessa Hahai ficou conhecida por vídeos de humor, além de mostrar o cotidiano na periferia de Fortaleza.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora digital e costureira Vanessa Hahai, de 41 anos, morreu nesta segunda-feira (16), após complicações causadas por uma pneumonia grave. A informação foi confirmada pelo amigo e criador de conteúdo Robson Ferreira, que publicou vídeos nas redes sociais relatando que a influenciadora sofreu uma parada cardíaca enquanto estava internada.

Quem é Vanessa Hahai?

Vanessa Hahai acumulava mais de 137 mil seguidores nas redes sociais. O conteúdo produzido por ela era voltado principalmente para humor, relatos do cotidiano na periferia de Fortaleza e vivências dela como mulher trans. A influenciadora morava no Conjunto Jardim Fluminense, no bairro Canindezinho.

Segundo Robson, ele foi chamado ao hospital onde a amiga estava internada para conversar com a equipe médica e recebeu a confirmação de que Vanessa não resistiu. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ele contou que já suspeitava da gravidade da situação quando foi solicitado que levasse documentos para comparecer à unidade de saúde.

Em novembro de 2024, Vanessa chegou a receber ajuda da Ong Sooder Maria. Ele recebeu cestas básicas, além de ração para animais que ela cuidava.

O que aconteceu com Vanessa?

Vanessa estava internada havia alguns dias tratando uma pneumonia considerada grave. De acordo com relatos divulgados anteriormente nas redes sociais, ela chegou a ser entubada após o quadro se agravar, pois havia risco de parada cardíaca.

Em atualização publicada no fim de fevereiro, o amigo que administrava as redes sociais da influenciadora informou que o estado de saúde dela era delicado. 

Vanessa apresentava febre persistente, pressão arterial instável e dificuldades para reduzir a sedação, o que impedia a retirada do tubo de respiração. Durante a internação, ela também teria contraído bactéria hospitalar, segundo o relato.

De acordo com comunicado divulgado nas redes sociais, o velório acontece na funerária Henrique Jorge, localizada na Rua Fernandes Távora, nº 960, a partir das 12h desta segunda.

 

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