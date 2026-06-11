Tati Machado anuncia nova gravidez: “Mais um jeito de florescer”

A apresentadora Tati Machado, da TV Globo, anunciou nesta quinta-feira (11) que está grávida. A novidade foi compartilhada em suas redes sociais por meio de um vídeo ao lado do seu marido, Bruno Monteiro.

“O amor encontrou mais um jeito de florescer”, escreveu a global. No vídeo, a apresentadora segura sapatinhos de bebê e seu esposo, uma câmera.

Em maio do ano passado, a jornalista perdeu o filho Rael, na reta final da gestação, com 33 semanas. Na época, Tati falou que ela e o marido Bruno aprenderam a ser pais sem um filho.

“Um mês do exercício constante do amor sem toque. Um mês acolhendo o que ficou de nós. Um mês de travessia da nossa e a do nosso filho. Um mês de luto, que precisa ser integrado, vivido, sentido. Sem pressa e sem medo. Dizem, inclusive, que o luto é do tamanho do nosso amor, talvez por isso ele seja tão duro de encarar”, escreveu.

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PROCESSO DE LUTO

Em janeiro deste ano, ao jornal O Globo, a jornalista compartilhou, emocionada, que ainda enfrentava um difícil "processo de aceitação".

"Eu ainda não aceito muito bem tudo o que aconteceu comigo, porque me questiono muito, né? 'Pô, por que comigo, pô? Por que eu? O que eu fiz? Por quê?'. Mas agora já estou mais numa fase de 'por que não você?'", declarou. "Eu acho que só pessoas muito fortes podem passar por isso. Então, eu sou essa pessoa forte".

Tati também contou que, após cerca de oito meses após a perda de Rael, ainda não conseguia desmontar o quarto do filho.

"É muito difícil, o quartinho dele ainda tá lá. Ainda não consegui mexer muito, assim. Consigo entrar, já consigo pegar uma coisinha outra, mas ainda não consegui guardar, não consegui doar, não consegui entender muito — e olha quanto tempo já passou", comentou.

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