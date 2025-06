Tati Machado volta a falar do filho, um mês após a morte dele

A jornalista da Globo Tati Machado voltou a falar do filho, Rael, um mês após a morte do bebê. Ele faleceu na reta final da gestação dela, com 33 semanas.

No texto postado no Instagram, nesta sexta-feira (13), Tati frisa que ela e o marido Bruno aprenderam a ser pais sem um filho.

“Um mês do exercício constante do amor sem toque. Um mês acolhendo o que ficou de nós. Um mês de travessia da nossa e a do nosso filho. Um mês de luto, que precisa ser integrado, vivido, sentido. Sem pressa e sem medo. Dizem, inclusive, que o luto é do tamanho do nosso amor, talvez por isso ele seja tão duro de encarar”, escreveu.

A jornalista ainda contou que se imagina amamentando, sem nem saber se conseguiria. “E essa memória, de algo que não tive, dói profundamente. Perder o futuro que a gente imaginou com um filho é perder a si mesmo. Essa é, de longe, a pior dor que já sentimos, mas é também a dor que mais nos tem ensinado", continuou.

Tati finalizou seu depoimento afirmando que ainda está enfrentando a dor da perda. “Parece que a gente fica em suspenso do mundo, vendo tudo de outro ângulo. O que antes era grande agora fica pequeno, ínfimo. É tempo de ressignificar essa dor e de ressignificar a vida. Tempo de se apegar a família, aos amigos, a nossa fé. A travessia segue por aqui, dia após dias. 13/5, 8:45, dia do nosso encontro”.

A profissional continua afastada de seu trabalho na Globo desde a perda do bebê.