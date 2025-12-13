Lady Gaga interrompe show após dançarino cair do palco em Sydney, na Austrália

Após o dançarino Michael Dameski despencar do palco, a cantora Lady Gaga precisou interromper um show da turnê "Mayhem Ball", em Sydney, na Austrália, na última sexta-feira (12). No momento da apresentação estava chovendo e o piso ficou escorregadio.

A queda ocorreu durante "Garden of Eden" e a artista sinalizou para que a banda parasse a apresentação imediatamente. Ela chamou os seguranças para ajudarem Michael e desceu do palco para checar como o dançarino estava. Nesse momento, registros do momento mostra a diva pop sendo ovacionada pela plateia.

No Instagram, Dameski publicou que estava bem, agradeceu a preocupação do público e disse ter ficado feliz por conseguir voltar para o palco e finalizar o show.

Mas essa não foi a única parada do espetáculo. Mais tarde ela ainda precisou interromper a performance devido à chuva. “Se vocês puderem nos dar só cinco minutos, eu só quero deixar os sapatos dos dançarinos mais seguros”, disse a artista.

Veja também Zoeira Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez surpresa Zoeira Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

Segundo a revista norte-americana Rolling Stone, o show foi pausado para todos os profissionais reforçarem a aderência dos sapatos. Após “Garden of Eden”, a equipe de produção também voltou ao palco para secar o chão.

Lady Gaga se apresentou no Brasil em maio de 2025, em um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e, segundo a Riotur, cerca de 2,1 milhão de pessoas estiveram presentes.