'Altas Horas' deste sábado (10) promove encontro de gerações com homenagens, funk e cinema

O programa "Altas Horas", da TV Globo, deste sábado (10) trará um encontro entre gerações do funk brasileiro, com a participação especial da banda Bonde do Tigrão e dos funkeiros Kevinho e MC Livinho.

Os cantores Gustavo Mioto, Fernanda Abreu e Evinha, e o ator Thomás Aquino, também são presenças garantidas no programa, que contará com performances musicais, relatos sobre a trajetória da carreira dessas celebridades e novidades em seus projetos profissionais.

A banda Bonde do Tigrão comentará sobre uma nova parceria audiovisual com os funkeiros Kevinho e MC Livinho, que aborda os diálogos com diferentes gerações do funk nacional. Além disso, eles performarão uma de suas composições mais populares: "Cerol na Mão".

Os outros dois cantores também estarão dividindo relatos sobre suas trajetórias profissionais. Livinho, que viralizou no exterior em 2025 com a música "Vidrado em Você", comenta sobre o sucesso internacional e os novos públicos. Ele performa a composição no palco do "Altas Horas".

Veja também Zoeira BBB 26: Veja horário e como assistir ao 'Big Day' Zoeira Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores

Outros hits que serão apresentados à plateia são "Agora é Tudo Meu", "Casaco Marrom", "Veneno da Lata" e "Com ou Sem Mim".

A noite ainda será animada pela presença do ator Thomás Aquino, que viveu Valdemar em "O Agente Secreto". Além de participar do filme que está em campanha para a indicação ao Oscar, o artista também estará na novela "Coração Acelerado", que estreia segunda-feira (12) na TV Globo.

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (10)?

O Altas Horas começa a partir das 22h55, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisan, ele vai ao ar após a exibição da novela "Três Graças".