Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores

Reality busca trazer mudanças divertidas e inovadoras a cada ano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de salas de edições anteriores para matéria sobre BBB 26.
Legenda: Os decoradores buscam manter uma decoração vibrante.
Foto: Divulgação/Globo.

O Big Brother Brasil 26 inicia já na próxima segunda-feira (12). Próximo dessa estreia, a produção começou a divulgar os detalhes da nova decoração, que mistura temas como fama, riqueza, amor e viagens. Mas quem se lembra das edições anteriores? Pensando nas diferentes estéticas que já dominaram casa mais vigiada do Brasil, o Diário do Nordeste fez um compilado com registros das últimas salas. 

Esse cômodo é um dos mais importantes do reality, uma vez que os participantes se reúnem no sofá da sala quase todas as noites, durante o programa ao vivo. Através do telão, conseguem ver Tadeu Schmidt e acompanhar todas as dinâmicas do BBB.

Ambiente interno luxuoso com decoração moderna e sofisticada, destacando sofás de veludo verde com detalhes dourados, poltronas elegantes, mesa de centro com objetos decorativos e piso de mármore escuro. O espaço apresenta painéis geométricos espelhados, iluminação cênica e elementos visuais em tons de dourado e preto, criando um cenário imponente, glamouroso e de alto padrão.
Legenda: Nova sala do BBB 26.
Foto: Globo/Beatriz Damy

Confira imagens das salas de edições anteriores

BBB 20

Imagem da sala do BBB 20 para uma matéria sobre a decoração do Big Brother Brasil.
Legenda: A sala do BBB 20 foi marcada por diversos debates entre Flay e Rafa, assim como Manu e Prior.
Foto: Globo/Victor Pollak.

BBB 21

Imagem da casa do BBB 21 para uma matéria relembrando decorações diante do BBB 26.
Legenda: A edição do BBB 21 contou com nomes icônicos como Gil do Vigor, Kerline e Juliette.
Foto: Globo/Fábio Rocha.

BBB 22

Imagem da sala do BBB 22 para uma matéria sobre BBB 26.
Legenda: BBB 22 foi a edição com participantes como Jade Picon, Pedro Scooby e Eliezer.
Foto: Globo/Sergio Zalis.

BBB 23

Imagem da sala do BBB 23.
Legenda: O tema das viagens ficou aparente em diversos detalhes da sala da casa do BBB 23.
Foto: Reprodução/Globoplay.

BBB 24

Imagem da sala do BBB 24 para matéria sobre decoração do Big Brother Brasil.
Legenda: Edição do BBB 24 contou com uma decoração com vários elementos mágicos e místicos.
Foto: Globo/Manoella Mello.

BBB 25

Ambiente decorado com sofá elegante e colorido, adornado com almofadas vibrantes, rodeado por paredes com detalhes artísticos em amarelo, vermelho e azul.
Legenda: Cristais e muranos se espalham nos objetos do ambiente e ajudam a dar o tom.
Foto: Divulgação/TV Globo.

BBB 26 estreia na segunda-feira (12)

O BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, e direção de gênero de Rodrigo Dourado. 

Conforme divulgação da TV Globo, o reality tem estreia prevista para 12 de janeiro, próxima segunda-feira. 

