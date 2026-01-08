Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores
Reality busca trazer mudanças divertidas e inovadoras a cada ano.
O Big Brother Brasil 26 inicia já na próxima segunda-feira (12). Próximo dessa estreia, a produção começou a divulgar os detalhes da nova decoração, que mistura temas como fama, riqueza, amor e viagens. Mas quem se lembra das edições anteriores? Pensando nas diferentes estéticas que já dominaram casa mais vigiada do Brasil, o Diário do Nordeste fez um compilado com registros das últimas salas.
Esse cômodo é um dos mais importantes do reality, uma vez que os participantes se reúnem no sofá da sala quase todas as noites, durante o programa ao vivo. Através do telão, conseguem ver Tadeu Schmidt e acompanhar todas as dinâmicas do BBB.
Confira imagens das salas de edições anteriores
BBB 20
BBB 21
BBB 22
BBB 23
BBB 24
BBB 25
BBB 26 estreia na segunda-feira (12)
O BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, e direção de gênero de Rodrigo Dourado.
Conforme divulgação da TV Globo, o reality tem estreia prevista para 12 de janeiro, próxima segunda-feira.