Próximo da estreia do BBB 26, relembre como eram as salas de edições anteriores

O Big Brother Brasil 26 inicia já na próxima segunda-feira (12). Próximo dessa estreia, a produção começou a divulgar os detalhes da nova decoração, que mistura temas como fama, riqueza, amor e viagens. Mas quem se lembra das edições anteriores? Pensando nas diferentes estéticas que já dominaram casa mais vigiada do Brasil, o Diário do Nordeste fez um compilado com registros das últimas salas.

Esse cômodo é um dos mais importantes do reality, uma vez que os participantes se reúnem no sofá da sala quase todas as noites, durante o programa ao vivo. Através do telão, conseguem ver Tadeu Schmidt e acompanhar todas as dinâmicas do BBB.

Legenda: Nova sala do BBB 26. Foto: Globo/Beatriz Damy

Confira imagens das salas de edições anteriores

BBB 20

Legenda: A sala do BBB 20 foi marcada por diversos debates entre Flay e Rafa, assim como Manu e Prior. Foto: Globo/Victor Pollak.

BBB 21

Legenda: A edição do BBB 21 contou com nomes icônicos como Gil do Vigor, Kerline e Juliette. Foto: Globo/Fábio Rocha.

BBB 22

Legenda: BBB 22 foi a edição com participantes como Jade Picon, Pedro Scooby e Eliezer. Foto: Globo/Sergio Zalis.

BBB 23

Legenda: O tema das viagens ficou aparente em diversos detalhes da sala da casa do BBB 23. Foto: Reprodução/Globoplay.

BBB 24

Legenda: Edição do BBB 24 contou com uma decoração com vários elementos mágicos e místicos. Foto: Globo/Manoella Mello.

BBB 25

Legenda: Cristais e muranos se espalham nos objetos do ambiente e ajudam a dar o tom. Foto: Divulgação/TV Globo.

BBB 26 estreia na segunda-feira (12)

O BBB 26 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos e Mario Marcondes, e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

Conforme divulgação da TV Globo, o reality tem estreia prevista para 12 de janeiro, próxima segunda-feira.