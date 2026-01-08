Decoração BBB 26: veja os primeiros spoilers e temas da casa

Os fãs do Big Brother Brasil 26 que estavam ansiosos para conferir de pertinho detalhes da casa mais vigiada do País já podem comemorar. A TV Globo divulgou nesta quinta-feira (8) as primeiras imagens desta edição, que chega com um novo modelo e conceito com dois eixos principais: os sonhos mais comuns e os devaneios oníricos.

Representações de temas como riqueza, beleza, eternidade, amor, fama, aventuras e viagens estarão espalhados por toda a casa.

A famosa sala, o jardim, confessionário, os quartos temáticos, as cozinhas e áreas compartilhadas ganharam uma decoração que combina natureza, prosperidade e ousadia. Materiais, texturas e objetos icônicos ajudam a contar a narrativa da nova temporada.

Veja fotos dos cômodos do BBB 26

Sala

A famosa sala, local onde os brothers e sisters se reúnem para votação e discussões que definem os rumos do jogo, é um dos cômodos mais queridos do público. Na 26ª edição do programa, a sala traduz o sonho de ser milionário.

Legenda: Nova sala do BBB 26. Foto: Globo/Beatriz Damy

A decoração traz o símbolo da riqueza, com cifrões e moedas gigantes. A paleta combina verde profundo, preto e dourado, em atmosfera de ostentação: mármores escuros com veios brancos, piso verde e sofá em veludo da mesma cor com apoios dourados.

Também na sala, o botão de desistência ganha destaque.

Confessionário

A porta representa um cofre e, no seu interior, aparecem lingotes e pilhas de ouro, além de uma poltrona dourada.

Legenda: Confessionário do BBB 26 representa um cofre e remete à riqueza. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Banheiro

O banheiro rosa, com metais dourados, simboliza o sonho da beleza, inspirado em ambientes de autocuidado. Conta com uma banheira dourada transformada em banco, bancada sólida de mármore rosa iluminado e uma série de espelhos na parede.

Legenda: Tons de rosa e dourado predominam no banheiro do BBB 26, remetendo à beleza. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Quarto eternidade

O quarto da eternidade traz azul profundo nas paredes e cabeceiras, além de ampulhetas, símbolo do infinito e relógios.

Legenda: Quarto eternidade do BBB 26. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Quarto sonho de voar

Este quarto tem paredes com nuvens num céu de crepúsculo alaranjado, tecidos esvoaçantes e figuras humanas flutuando. Já o piso simula uma vista aérea de campos e estradas.

Legenda: Quarto voar do BBB 26. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Quarto sonho do amor

O quarto do sonho do amor, ou dos namorados, como já foi carinhosamente apelidado pelos fãs de BBB, fica no andar de cima. O cômodo tem paleta rosa que vai do tom seco ao vinho, corações nas paredes e no piso, cupidos e um cantinho de aconchego.

Legenda: Quarto do amor do BBB 26. Foto: Beatriz Damy/Globo.

As roupas de cama dos três quartos, desenvolvidas com estamparias exclusivas, acompanham os temas de cada cômodo.

Cozinha Vip

A cozinha dos participantes do grupo Vip é colorida, com imagens de frutas, legumes e splashes nas paredes.

Legenda: Cozinha VIP traz muitas cores e papel de parede de frutas. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Cozinha Xepa

A cozinha do grupo Xepa possui a mesma arte do Vip, mas em preto e branco. Uma inovação desta edição é a mesa única em formato de boomerang que une os dois grupos, antes conectados pelas bancadas. Desta vez, cooktops e pias foram movidos para as paredes.

Legenda: Cozinha da Xepa BBB 26. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Corredor do líder

Umas das regalias do líder nesta edição é um tapete vermelho digno de Oscar para chamar de seu. No andar de cima, o corredor superior, que leva ao quarto do líder, conta com rebatedores dourados com luzes de flash piscando, silhuetas de fotógrafos e câmeras em tripé, simbolizando o sonho da fama.

Legenda: O caminho do líder remete ao sonho de se tornar famoso. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Academia

O espaço exibe objetos autênticos e homenagens a atletas consagrados, como uma sala de troféus e relíquias esportivas. Além disso, mantém os equipamentos de ginástica multifuncionais e o painel tático.

Legenda: Academia traz troféus e relíquias esportivas. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Área externa

Os brothers e sisters poderão se reunir para provas e momentos de lazer na área externa, com paisagens que misturam deserto, geleira, praia e espaço sideral.

Legenda: Área externa da casa nova do BBB 26. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Varanda

A varanda remete a um quiosque de praia e a piscina tem clima de acampamento no deserto.

Legenda: Varanda remete a um quiosque de praia. Foto: Globo/Beatriz Damy.

Big Fones

Legenda: Os big fones prometem agitar a dinâmica da casa. Foto: Beatriz Damy/Globo.

Nesta edição, serão três Big Fones: um dentro da casa, dourado, integrado ao tema da riqueza; e dois na área externa, incorporados às paisagens e transições visuais de onde estão instalados.