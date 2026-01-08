Decoração BBB 26: veja os primeiros spoilers e temas da casa
Materiais, texturas e objetos icônicos ajudam a contar a narrativa da nova temporada.
Os fãs do Big Brother Brasil 26 que estavam ansiosos para conferir de pertinho detalhes da casa mais vigiada do País já podem comemorar. A TV Globo divulgou nesta quinta-feira (8) as primeiras imagens desta edição, que chega com um novo modelo e conceito com dois eixos principais: os sonhos mais comuns e os devaneios oníricos.
Representações de temas como riqueza, beleza, eternidade, amor, fama, aventuras e viagens estarão espalhados por toda a casa.
A famosa sala, o jardim, confessionário, os quartos temáticos, as cozinhas e áreas compartilhadas ganharam uma decoração que combina natureza, prosperidade e ousadia. Materiais, texturas e objetos icônicos ajudam a contar a narrativa da nova temporada.
Veja fotos dos cômodos do BBB 26
Sala
A famosa sala, local onde os brothers e sisters se reúnem para votação e discussões que definem os rumos do jogo, é um dos cômodos mais queridos do público. Na 26ª edição do programa, a sala traduz o sonho de ser milionário.
A decoração traz o símbolo da riqueza, com cifrões e moedas gigantes. A paleta combina verde profundo, preto e dourado, em atmosfera de ostentação: mármores escuros com veios brancos, piso verde e sofá em veludo da mesma cor com apoios dourados.
Também na sala, o botão de desistência ganha destaque.
Confessionário
A porta representa um cofre e, no seu interior, aparecem lingotes e pilhas de ouro, além de uma poltrona dourada.
Banheiro
O banheiro rosa, com metais dourados, simboliza o sonho da beleza, inspirado em ambientes de autocuidado. Conta com uma banheira dourada transformada em banco, bancada sólida de mármore rosa iluminado e uma série de espelhos na parede.
Quarto eternidade
O quarto da eternidade traz azul profundo nas paredes e cabeceiras, além de ampulhetas, símbolo do infinito e relógios.
Quarto sonho de voar
Este quarto tem paredes com nuvens num céu de crepúsculo alaranjado, tecidos esvoaçantes e figuras humanas flutuando. Já o piso simula uma vista aérea de campos e estradas.
Quarto sonho do amor
O quarto do sonho do amor, ou dos namorados, como já foi carinhosamente apelidado pelos fãs de BBB, fica no andar de cima. O cômodo tem paleta rosa que vai do tom seco ao vinho, corações nas paredes e no piso, cupidos e um cantinho de aconchego.
As roupas de cama dos três quartos, desenvolvidas com estamparias exclusivas, acompanham os temas de cada cômodo.
Cozinha Vip
A cozinha dos participantes do grupo Vip é colorida, com imagens de frutas, legumes e splashes nas paredes.
Cozinha Xepa
A cozinha do grupo Xepa possui a mesma arte do Vip, mas em preto e branco. Uma inovação desta edição é a mesa única em formato de boomerang que une os dois grupos, antes conectados pelas bancadas. Desta vez, cooktops e pias foram movidos para as paredes.
Corredor do líder
Umas das regalias do líder nesta edição é um tapete vermelho digno de Oscar para chamar de seu. No andar de cima, o corredor superior, que leva ao quarto do líder, conta com rebatedores dourados com luzes de flash piscando, silhuetas de fotógrafos e câmeras em tripé, simbolizando o sonho da fama.
Academia
O espaço exibe objetos autênticos e homenagens a atletas consagrados, como uma sala de troféus e relíquias esportivas. Além disso, mantém os equipamentos de ginástica multifuncionais e o painel tático.
Área externa
Os brothers e sisters poderão se reunir para provas e momentos de lazer na área externa, com paisagens que misturam deserto, geleira, praia e espaço sideral.
Varanda
A varanda remete a um quiosque de praia e a piscina tem clima de acampamento no deserto.
Big Fones
Nesta edição, serão três Big Fones: um dentro da casa, dourado, integrado ao tema da riqueza; e dois na área externa, incorporados às paisagens e transições visuais de onde estão instalados.