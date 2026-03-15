Oscar 2026: 'O Agente Secreto' perde prêmio de Melhor Direção de Elenco
Longa pernambucano estrelado por Wagner Moura era um dos indicados na categoria que estreou na atual edição do Oscar.
O filme brasileiro "O Agente Secreto" não levou o Oscar de "Melhor Direção de Elenco" na cerimônia da 98ª edição do evento, que ocorre neste domingo (15).
A vitória foi para Cassandra Kulukundis, por "Uma Batalha Após a Outra".
O Diário do Nordeste está fazendo uma cobertura especial do Oscar. Para acompanhar, os resultados da cerimônia, confira aqui.
Veja os concorrentes de O Agente Secreto na categoria:
Além de Gabriel Domingues, de "O Agente Secreto", a categoria era formada por:
- Nina Gold, por "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet";
- Jennifer Venditti, por "Marty Supreme";
- Cassandra Kulukundis, por "Uma Batalha Após a Outra"
- Francine Maisler, por "Pecadores".
A categoria reconhece o profissional responsável pela escolha dos atores de uma produção e estreou nesta edição.
Veja trailer de O Agente Secreto:
Sobre o filme O Agente Secreto
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa "O Agente Secreto" acompanha Marcelo (Wagner Moura), um homem mistorioson que chega a Recife em fuga.
Premiado desde a estreia mundial, ocorrida em maio de 2025 no Festival de Cannes, o filme pernambucano fez história ao ser indicado em quatro categorias do Oscar em 2026.