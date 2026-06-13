Chitãozinho & Xororó celebram a carreira no 'Altas Horas' deste sábado (13)

A dupla Chitãozinho & Xororó será a tração principal do "Altas Horas" deste sábado (13). Os sertanejos apresentarão o novo projeto musical deles, intitulado "Meninos de Roça".
O trabalho revisita a essência sertaneja, a vida simples no interior e as memórias que moldaram a trajetória artística ao longo de 56 anos de carreira da dupla.
Também no palco estarão os artistas que ajudaram a compor o projeto, entre eles Traia Véia, Rionegro & Solimões e Sami Rico, filho do saudoso José Rico.
No repertório, Chitãozinho & Xororó apresenta sucessos que atravessam gerações, como "Fogão de Lenha", "Fio de Cabelo", "Evidências", "Sinônimos" e "Na Aba do Meu Chapéu".
Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (13)?
O "Altas Horas" começa a partir das 22h50, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.