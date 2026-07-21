João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos

Artista faleceu na madrugada desta terça-feira (21).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 20:40
capa da noticia
Legenda: Ele trabalhou em novelas de Gloria Perez, como Caminho das Índias (2009) e Salve Jorge (2013).
Foto: Divulgação.

O ator João Signorelli, conhecido por participar de novelas como "Caminho das Índias" e "Salve Jorge", morreu, aos 69 anos, na madrugada desta terça-feira (21),  São Paulo. 

O óbito foi causado por uma parada cardiorrespiratória. A atriz Thaia Perez, companheira do artista, confirmou a morte. As informações são do portal Notícias da TV. 

Veja também

Imagem da notícia: Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil
Zoeira

Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil
Imagem da notícia: Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho
Zoeira

Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho

Quem era João Signorelli?

João nasceu na cidade de Cambuquira, em Minas Gerais, atuando em diversas produções para a televisão, cinema e  teatro.

Ele integrou o elenco de novelas e séries da Globo, como "Gata Comeu" (1985), "Voltei Pra Você" (1983) e "Amazônia - De Galvez a Chico Mendes" (2007).

Em "Salve Jorge", ele fez o dono de uma boate, Arnold, que ajudava a vilã Lívia Marini (Cláudia Raia), envolvida em tráfico humano. 

no cinema, ele fez parte de filmes como "Bruna Surfistinha" (2012) e "Garrincha - Estrela Solitária" (2003). 

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento/novelas

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos

2

Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho

3

Atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, Kaylee Hottle morre aos 18 anos

4

Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes

5

Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos
Zoeira

João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos

Artista faleceu na madrugada desta terça-feira (21).

Redação

Há 45 minutos

Imagem da notícia Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho
Zoeira

Bianca Andrade faz desabafo sobre guarda compartilhada e chora ao se despedir do filho

A criança, que ficou os dois últimos meses com a empresária, agora irá passar uns dias com o pai.

Redação

Imagem da notícia Atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, Kaylee Hottle morre aos 18 anos
Zoeira

Atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, Kaylee Hottle morre aos 18 anos

O óbito foi confirmado pelo pai dela, Joshua Hottle.

Redação

Imagem da notícia Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes
Zoeira

Fortal 2026 inicia entrega de abadás; confira detalhes

Obrigatórios para entrada nos blocos, os abadás poderão ser retirados até as 18h de sexta-feira (24).

Redação

Imagem da notícia Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'
Zoeira

Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'

Apresentação que ocorreria na noite desta terça-feira (21) foi cancelada, mas show marcado para a sexta (24) segue confirmado.

Redação

Imagem da notícia Harmonização facial de Vini Jr. repercute nas redes sociais
Zoeira

Harmonização facial de Vini Jr. repercute nas redes sociais

No dia 25 de junho, o e a influenciadora Virginia Fonseca reataram o namoro.

Redação

Imagem da notícia Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil
Zoeira

Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil

Atriz afirmou que o "Dia da Amizade virou o dia da saudade".

Redação

Imagem da notícia Justiça dos EUA suspende compra da Warner Bros. pela Paramount
Zoeira

Justiça dos EUA suspende compra da Warner Bros. pela Paramount

Autoridades argumentam que a fusão representaria um risco para a livre concorrência e para os consumidores.

Diário do Nordeste/AFP

Imagem da notícia 'Vingadores: Doutor Destino' tem primeiro trailer oficial divulgado; assista
Zoeira

'Vingadores: Doutor Destino' tem primeiro trailer oficial divulgado; assista

Quinto filme da franquia está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Dia do Amigo: mensagens para enviar no WhatsApp e redes sociais
Zoeira

Dia do Amigo: mensagens para enviar no WhatsApp e redes sociais

Celebrada em 20 de julho, a data homenageia a amizade e teve origem inspirada na chegada do homem à Lua; confira frases para compartilhar com pessoas especiais.

Redação