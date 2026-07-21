João Signorelli, ator de 'Caminho das Índias', morre aos 69 anos

O ator João Signorelli, conhecido por participar de novelas como "Caminho das Índias" e "Salve Jorge", morreu, aos 69 anos, na madrugada desta terça-feira (21), São Paulo.

O óbito foi causado por uma parada cardiorrespiratória. A atriz Thaia Perez, companheira do artista, confirmou a morte. As informações são do portal Notícias da TV.

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Quem era João Signorelli?

João nasceu na cidade de Cambuquira, em Minas Gerais, atuando em diversas produções para a televisão, cinema e teatro.

Ele integrou o elenco de novelas e séries da Globo, como "Gata Comeu" (1985), "Voltei Pra Você" (1983) e "Amazônia - De Galvez a Chico Mendes" (2007).

Em "Salve Jorge", ele fez o dono de uma boate, Arnold, que ajudava a vilã Lívia Marini (Cláudia Raia), envolvida em tráfico humano.

Já no cinema, ele fez parte de filmes como "Bruna Surfistinha" (2012) e "Garrincha - Estrela Solitária" (2003).