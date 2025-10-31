A atitude da adolescente irá causar uma reviravolta na trama.
Artistas e jornalistas como Taís Araújo, Renata Vasconcellos, Rafa Kalliman e William Bonner marcaram presença na gravação
Trama de Aguinaldo Silva tem mitologia grega, segredos e drama familiar
Ator lamentou falta de destaque de Bartolomeu no remake da novela, que terminou na última semana
Atores falaram sobre o assunto durante o “Domingão com Huck” e levaram situação com bom humor
Atriz também falou sobre a experiência de ser abordada nas ruas ao longo da novela
O intérprete de Freitas no remake de "Vale Tudo" disse que as cenas foram gravadas há três semanas
Crimes de falsidade ideológica, fiscais e até homicídios estão na lista
Ator declarou que vai 'descansar' com o término de 'Vale Tudo'
Marco Aurélio tenta matar Odete, mas vilã sobrevive com ajuda de Freitas