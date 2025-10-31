Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Alana Cabral à esquerda, caracterizada como Joélly, e Sophie Charlotte à direita, como Gerluce. As duas estão conversando seriamente.

Zoeira

Em Três Graças, Joélly vai vender filha para rede de tráfico humano

A atitude da adolescente irá causar uma reviravolta na trama.

Redação 26 de Outubro de 2025
Atriz Taís Araújo, Lázaro Ramos, Ticiane Pinheiro, William Bonner, Cesar Tralli e Natasha Dantas no primeiro dia de gravação da vinheta de final de ano 2025 da Globo.

Zoeira

Gravação de vinheta da Globo reúne famosos e familiares

Artistas e jornalistas como Taís Araújo, Renata Vasconcellos, Rafa Kalliman e William Bonner marcaram presença na gravação

Geovana Almeida* 22 de Outubro de 2025
No capítulo da estreia, Gerluce ficou encantada ao ver a escultura As Três Graças.

Zoeira

Escultura misteriosa em 'Três Graças' simboliza poder e renascimento feminino

Trama de Aguinaldo Silva tem mitologia grega, segredos e drama familiar

Redação 21 de Outubro de 2025
Ator Luis Melo, caracterizado de Bartolomeu para remake de Vale Tudo. Sorridente com barba, óculos, usando camiseta xadrez e lendo jornal em sala de estar aconchegante com iluminação suave e decoração moderna.

Zoeira

Luis Melo revela frustração com personagem em 'Vale Tudo'

Ator lamentou falta de destaque de Bartolomeu no remake da novela, que terminou na última semana

Redação 21 de Outubro de 2025
Grazi Massafera e Murlo Benício participaram do

Zoeira

Grazi Massafera reage a rumores sobre romance com Murilo Benício

Atores falaram sobre o assunto durante o “Domingão com Huck” e levaram situação com bom humor

Redação 20 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma mulher, a atriz Malu Galli, com os braços abertos e as mãos apoiadas em um guarda corpo. Ela está vestindo uma roupa vermelha e usa uma pequena bolsa preta de lado.

Zoeira

Malu Galli se despede de 'tia Celina' e conta 'receio' no início de 'Vale Tudo'

Atriz também falou sobre a experiência de ser abordada nas ruas ao longo da novela

Redação 18 de Outubro de 2025
Cena final de Freitas e Odete durante fuga de empresária.

Zoeira

Sigilo, print no WhatsApp e equipe enxuta: Lobianco revela como foi última cena com Odete

O intérprete de Freitas no remake de "Vale Tudo" disse que as cenas foram gravadas há três semanas

Redação 18 de Outubro de 2025
Odete em fuga do país de helicóptero.

Zoeira

Cinco motivos que levaram Odete a forjar morte e fugir em 'Vale Tudo'

Crimes de falsidade ideológica, fiscais e até homicídios estão na lista

João Lima Neto 18 de Outubro de 2025
Marco Aurélio com uma arma na mão. Ele esconde digitais segurando um pano

Zoeira

Veja reação de Alexandre Nero surpreso ao descobrir que Marco Aurélio atirou em Odete

Ator declarou que vai 'descansar' com o término de 'Vale Tudo'

Redação 18 de Outubro de 2025
Deborah Bloch em cena de Vale Tudo.

Zoeira

Linha do tempo: as pistas que indicavam o suposto assassino de Odete Roitman

Marco Aurélio tenta matar Odete, mas vilã sobrevive com ajuda de Freitas

Lucas Monteiro 17 de Outubro de 2025
