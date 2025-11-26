Saiba onde assistir 'Tudo Por Uma Segunda Chance', 1ª novela vertical da Globo

A Globo estreou, nessa terça-feira (25), sua primeira novela vertical, "Tudo Por Uma Segunda Chance". A obra traz no elenco os protagonistas Jade Picon, Daniel Rangel e Debora Ozório, com transmissão em todas as redes sociais da emissora.

Com o total de 50 episódios curtos, a história traz nuances de romance, tragédia e veneno. Segundo a Globo, a obra é produzida sob medida para ser acompanhada pelo celular.

O elenco ainda conta os atores Ruan Aguiar, Isacque Lopes, Beth Goulart, Vanessa Gerbelli, Leonardo Bricio e Marcos Winter. O roteiro é de Rodrigo Lassance e direção artística de Adriano Melo.

Onde assistir à novelinha

Todas as terças-feiras, 10 capítulos serão publicados em todas as redes sociais da TV Globo, disponíveis nos perfis do TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube.

A novelinha tem, no total, 50 capítulos, com cerca de 2 a 3 minutos de duração.

A partir do dia 12 de dezembro, os capítulos também estarão disponíveis no Globoplay.

Saiba mais sobre 'Tudo Por Uma Segunda Chance'

O jovem milionário Lucas (Daniel Rangel) vive o relacionamento perfeito com a noiva Paula (Débora Ozório) até uma tragédia acontecer: ele fica em coma após beber um veneno que seria destinado a ela.

A vilã Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, elabora um plano com a ajuda de Roberto (Ruan Aguiar) para separar os dois.

Para viver uma paixão com Lucas, não há limites para Soraia. Após o plano dar errado e ela acabar envenenando o jovem por engano, a personagem “planta” provas na bolsa de Paula, que acaba presa por um crime que não cometeu.

O que é novela vertical?

A novela vertical, apelidada de novelinha, é produzida especialmente para ser acompanhada pelo celular. Nesse modelo, a trama é apresentada na vertical, como no formato dos Stories do Instagram.

Geralmente, a novelinha é dividida em episódios curtos, em média 3 minutos. O compilado de cenas rápidas sempre deixa um gancho de mistério no final, para chamar uma continuação com o capítulo seguinte.

Esse formato de novela vertical foi criado durante a pandemia e se popularizou no período, especialmente no TikTok e aplicativos de vídeos rápidos.

Novela vertical do Ceará

“A Pé Rapada Milionária”, primeira novela vertical do Ceará, estreou neste mês. Capitaneada pelo programa Nas Garras da Patrulha, a produção está disponível nas redes sociais da atração.

Com situações rápidas e bem resolvidas, a obra investe na leveza e no bom e velho humor que só a famosa trupe de bonecos é capaz de fazer.

Francisbela Kim, ou apenas Bella Kim, é largada no altar pelo cantor Zé Can Yo. Ele preferiu ficar com Dona Kill Gurgel, empresária de sucesso do K-Forró. A vida de Bella muda quando recebe uma herança inesperada e vê o mundo à própria volta se transformar.