BBB já apostou na dinâmica da Casa de Vidro em sete edições; relembre

A dinâmica sempre foi sinônimo de reviravolta, tensão e muita curiosidade do público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Participantes dentro da Casa de Vidro.
Legenda: A edição de 2020 marcou o retorno da “Casa de Vidro” após um hiato.
Foto: Victor Pollak / TV Globo.

Desde a estreia do reality, o Big Brother Brasil se reinventa a cada temporada para manter a audiência engajada. Entre as estratégias mais marcantes ao longo dos anos está a Casa de Vidro, um formato que mistura confinamento, exposição total e participação direta do público.

Instalada em shoppings ou em áreas estratégicas do próprio programa, a estrutura transparente transforma candidatos em vitrine, cria expectativa dentro e fora da casa e, quase sempre, altera o rumo do jogo. 

Sempre que aparece, a dinâmica mexe com o psicológico dos confinados, provoca debates e rende momentos decisivos para a temporada.

Casa de Vidro em 2009.
Legenda: A dinâmica estreou em 2009, que contou com uma segunda Casa de Vidro numa mesma edição.
Foto: Fabrício Motta / TV Globo.

Relembre todas as edições da Casa de Vidro e quem entrou no reality:

BBB 23

Em 2023, a Casa de Vidro surgiu antes mesmo da estreia oficial do programa. Quatro candidatos — Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel — ficaram confinados em uma estrutura montada em um shopping, disputando duas vagas no elenco principal. 

A decisão ficou nas mãos do público, que escolheu Paula e Gabriel para entrar no BBB 23.

BBB 22

Já no BBB 22, a dinâmica pegou os participantes de surpresa. Gustavo e Larissa foram apresentados como novos jogadores após passarem pela Casa de Vidro, movimentando a casa logo no início. 

A chegada dos dois alterou alianças, gerou conflitos e rendeu novas narrativas, após ambos serem escolhidos pelo público.

BBB 20

A edição de 2020 marcou o retorno da Casa de Vidro após alguns anos fora do programa. Daniel Lenhardt, Ivy Moraes, Caon Albernaz e Renata Dornelles disputaram duas vagas no jogo. 

Daniel e Ivy foram os mais votados pelo público e entraram na casa levando informações externas, o que acabou dividindo opiniões e influenciando diretamente o andamento da temporada.

Casa de Vidro do BBB 2020
Legenda: Daniel e Ivy foram os mais votados pelo público na vigésima edição e entraram na casa.
Foto: Victor Pollak / TV Globo.

BBB 14

No BBB 14, a Casa de Vidro ganhou um formato inusitado. A personagem Valdirene, vivida por Tatá Werneck na novela Amor à Vida, realizou o sonho de “entrar” no BBB em uma ação especial que misturou ficção e realidade. 

A participação rendeu momentos divertidos e virou um dos crossovers mais lembrados do programa.

BBB 13

A Casa de Vidro também serviu como porta de retorno no BBB 13. Seis ex-participantes — André Coelho, Kamilla Salgado, Marcello Soares, Samara Pessato, Bernardo Lima e Kelly Baron — disputaram duas vagas para voltar ao jogo. 

Kamilla e Marcello foram os escolhidos pelo público, trazendo nostalgia, novas estratégias e aumentando ainda mais a expectativa da temporada.

BBB 11

No BBB 11, a dinâmica ofereceu uma segunda chance aos primeiros eliminados. Ariadna Arantes, Mau Mau, Igor Gramani, Michelly Crisfepe e Rodrigo Carvalho voltaram ao confinamento na Casa de Vidro em busca de uma vaga de retorno. 

A decisão ficou com o público, que escolheu Mau Mau, reacendendo tensões e debates dentro da casa.

Casa de Vidro em 2009.
Legenda: Na primeira edição da Casa de Vidro, Emanuel e Josiane foram os escolhidos pelo público.
Foto: Fabrício Motta / TV Globo.

BBB 9

A nona edição foi uma das mais marcantes quando o assunto é Casa de Vidro. Logo no início, quatro candidatos — Maíra, Emanuel, Josiane e Daniel — ficaram confinados em um shopping disputando duas vagas. Emanuel e Josiane foram os escolhidos pelo público.

Mais tarde, já durante o jogo, a dinâmica voltou a aparecer. Maíra Cardi e André Cowboy foram confinados em uma nova Casa de Vidro dentro do programa, disputando uma vaga na casa principal. Ao final, ambos acabaram integrando oficialmente o elenco.

Três anos após sua participação no BBB 9, André Cowboy foi assassinado aos 37 anos. Além dele, outros dois participantes da edição também já faleceram, o que torna a temporada ainda mais lembrada pelos fãs do reality.

