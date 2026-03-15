CAPTEI: “Fotofantasma” estreia no Museu da Fotografia com acervo de Andujar, Salgado e McCurry

No radar da rua mais cool da cidade, o Museu da Fotografia Fortaleza abriu o calendário cultural com um vernissage daqueles que pedem olhar atento e conversa inteligente.

Legenda: Exposição Fotofantasma Foto: LC Moreira

No sábado, 14, inaugurou “Fotofantasma”, primeira grande exposição de 2026 e parte das comemorações pelos nove anos do museu.

Legenda: Exposição Fotofantasma Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella Milerio e Glauber Filho Foto: LC Moreira

A mostra reúne cerca de 100 obras da prestigiada Coleção Paula e Silvio Frota.

Legenda: Exposição Fotofantasma Foto: LC Moreira

A curadoria é de Germano Dushá, com curadoria adjunta de Ariana Nuala, propondo um percurso em que memória e imaginação caminham lado a lado.

Legenda: Germano Dusha e Ariana Nuala Foto: LC Moreira

No elenco, nomes que dispensam legenda: Claudia Andujar, Sebastião Salgado, Miguel Rio Branco, Mario Cravo Neto e Steve McCurry.

Legenda: Exposição Fotofantasma Foto: LC Moreira

No espírito mais clássico da boa sociedade cultural, a exposição lembra algo simples: certas fotografias não passam — ficam. Permanecem. E, às vezes, até assombram a memória com elegância. Em cartaz por um ano.

Legenda: Exposição Fotofantasma Foto: LC Moreira

As fotos da movimentação social foram captadas por LC Moreira

Legenda: Rodrigo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Vitor, Celina e Ravi Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Izauro Fontenele e Chico Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Fotofantasma Foto: LC Moreira

Legenda: Davide Carbone Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Euvlaudia Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho Aragão e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella Milerio e Glauber Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Esteves, Rui Castelo Branco e Rigoberto Tavares Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Dusha, Tomas Toledo e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Salmito Filho e Jamile Salmito Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela De Francesco e Washington Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Joao Guilherme Viana, Beatriz Rabelo e Beatriz Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Lucia e Jonny Wolff Foto: LC Moreira

Legenda: Neuma Figueiredo e Esdras Guimaraes Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Leal, Rodrigo Frota e Cadeh Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Mauro Costa e Joslen Herbster Foto: LC Moreira

Legenda: Leo Henriques, Silvio Frota e Ademar Assaoka Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique e Ermelinda Mascarenhas, Denise Pinheiro e Carlos Pimentel Foto: LC Moreira