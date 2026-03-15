CAPTEI: “Fotofantasma” estreia no Museu da Fotografia com acervo de Andujar, Salgado e McCurry

No radar da rua mais cool da cidade, o Museu da Fotografia Fortaleza abriu o calendário cultural com um vernissage daqueles que pedem olhar atento e conversa inteligente.
No sábado, 14, inaugurou “Fotofantasma”, primeira grande exposição de 2026 e parte das comemorações pelos nove anos do museu.
A mostra reúne cerca de 100 obras da prestigiada Coleção Paula e Silvio Frota.
A curadoria é de Germano Dushá, com curadoria adjunta de Ariana Nuala, propondo um percurso em que memória e imaginação caminham lado a lado.
No elenco, nomes que dispensam legenda: Claudia Andujar, Sebastião Salgado, Miguel Rio Branco, Mario Cravo Neto e Steve McCurry.
No espírito mais clássico da boa sociedade cultural, a exposição lembra algo simples: certas fotografias não passam — ficam. Permanecem. E, às vezes, até assombram a memória com elegância. Em cartaz por um ano.
As fotos da movimentação social foram captadas por LC Moreira