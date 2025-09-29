Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BBB 26 terá casas de vidro em toda as regiões e retorno de veteranos

Público terá o poder de votar para substituir qualquer jogador da casa

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, segurando o Big Fone, na casa do reality show
Legenda: Nova edição do BBB dará mais poder ao público
Foto: Globo/ Fábio Rocha

O Big Brother Brasil (BBB) 26 terá casas de vidro nas cinco regiões do país e o retorno de veteranos que marcaram o reality show competindo novamente pelo prêmio milionário. As novidades foram divulgadas nesta segunda-feira (29) pela TV Globo. 

Das casas de vidro, o público escolherá quem entra na casa mais vigiada do Brasil. Há também uma reviravolta, onde haverá uma votação para substituir qualquer jogador da casa. 

A nova edição será marcada por mais poder dos telespectadores.

Assuntos Relacionados
Foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt, segurando o Big Fone, na casa do reality show
Zoeira

BBB 26 terá casas de vidro em toda as regiões e retorno de veteranos

Público terá o poder de votar para substituir qualquer jogador da casa

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra rapper Oruam, com cabelo com tranças e expressão séria, usando jaqueta preta e beanie, sentado no interior de um carro escuro.
Zoeira

Oruam segue preso três dias após STJ determinar soltura

Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) explicou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a revogação da prisão do artista

Redação
29 de Setembro de 2025
Berta Loran em uma das produções da TV Globo.
Zoeira

Berta Loran passou por dois abortos que a impediram de ter filhos: 'Não sei como não morri'

A atriz faleceu nesse domingo (28), no Rio de Janeiro

Redação
29 de Setembro de 2025
atriz berta loran. ela veste roupa preta e leva a mão em direção a boca.
Zoeira

Morre, aos 99 anos, a atriz Berta Loran

Artista estava internada em um hospital em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro

Redação
29 de Setembro de 2025
Fernanda Machado é ex-atriz da Globo e atualmente vive nos Estados Unidos
Zoeira

Ex-Globo, Fernanda Machado desabafa e diz que está 'extremamente debilitada'

Atriz de 44 anos revelou nas redes sociais que enfrenta uma fase difícil

Redação
29 de Setembro de 2025
À esquerda, selfie de Bad Bunny, homem pardo de cabelo preto cacheado curto e barba e bigode pretos, com faixa branca no cabelo e blusa de botão listrada. À direita, post de divulgação, com silhueta do cantor em cima de trave de futebol americana. Ao fundo, um pôr do sol.
Zoeira

Bad Bunny será atração principal do Super Bowl 2026

A 60ª edição contará com o cantor porto-riquenho como artista principal para o show de intervalo

Redação
29 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (29/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra mulher de cabelos pretos e compridos tirando uma foto em frente a um espelho. Ela está de camisa branca meio aberta e camiseta verde por dentro.
Zoeira

Gracyanne Barbosa deixa Dança dos Famosos após lesão e não há eliminação neste domingo (28)

Gracyanne lesionou o joelho durante uma gravação do Dança dos Famosos na última quinta-feira (25)

Redação
28 de Setembro de 2025
Benny Blanco e Selena Gomez.
Zoeira

'Casei com uma princesa’, diz Benny Blanco em post sobre casamento com Selena Gomez

A união do casal foi oficializada neste sábado (27), em uma cerimônia privada e luxuosa na cidade de Montecito

Redação
28 de Setembro de 2025