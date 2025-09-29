BBB 26 terá casas de vidro em toda as regiões e retorno de veteranos

O Big Brother Brasil (BBB) 26 terá casas de vidro nas cinco regiões do país e o retorno de veteranos que marcaram o reality show competindo novamente pelo prêmio milionário. As novidades foram divulgadas nesta segunda-feira (29) pela TV Globo.

Das casas de vidro, o público escolherá quem entra na casa mais vigiada do Brasil. Há também uma reviravolta, onde haverá uma votação para substituir qualquer jogador da casa.

A nova edição será marcada por mais poder dos telespectadores.