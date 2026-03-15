Oscar: Amy Madigan vence prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por 'A Hora do Mal'

A atriz Amy Madigan venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante na cerimônia da 98ª edição do evento, realizada neste domingo (15).

A vitória foi pelo trabalho no longa de terror "A Hora do Mal". Nele, Amy interpreta a vilã Tia Gladys.

O Diário do Nordeste está fazendo uma cobertura especial do Oscar. Para acompanhar, os resultados da cerimônia, confira aqui.

A cerimônia do Oscar é realizada no tradicional Teatro Dolby, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Tânia Maria, de "O Agente Secreto", "interpretou" Tia Gladys

Em um vídeo de divulgação da transmissão do Oscar da HBO Max, a plataforma de streaming chamou a atriz brasileira Tânia Maria para "interpretar" a personagem de Amy Madigan.

A potiguar, um dos destaques de "O Agente Secreto", aparece vestida como a Tia Gladys, com a caracterização marcante da figura.

Vitória de Amy Madigan bate recordes

Amy Madigan fez história com o reconhecimento neste ano ao garantir a segunda indicação da carreira no prêmio 40 anos depois da primeira, em um desafio ao etarismo.

Essa diferença entre as indicações — com a primeira, por “Duas Vezes na Vida”, tendo ocorrido em 1986 — é a maior já registrada na premiação para uma atriz.

Vale ressaltar que, aos 75 anos, Amy se tornou a segunda vencedora mais velha da categoria.

Trailer de "A Hora do Mal"