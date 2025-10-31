Publicação de foto de Fernanda Torres em perfil oficial do Oscar soma mais de 2,9 milhões de curtidas
Sessões especiais do representante brasileiro na disputa pelo Oscar ocorreram em cinco capitais do País e encerram nesta quarta (24) no Cine Ceará
Seleção do longa ocorreu nesta segunda-feira (15)
Britânico é reconhecido por fazer vilão na adaptação dos quadrinhos para o cinema e uma mulher trans em Priscilla – A Rainha do Deserto
"A Praia do Fim do Mundo", do cearense Petrus Cariry, é um dos inscritos na disputa para ser representante do País na categoria Melhor Filme Internacional em 2026
Em 2003, a obra foi indicada em quatro categorias do Oscar
O longa-metragem foi lançado em 2011 e teve quatro indicações ao Oscar
Comunicado foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na última quinta-feira (10)
Atriz foi indicada ao Oscar, mas se envolveu em diversas polêmicas durante a divulgação do filme "Emilia Pérez"
As atrizes receberão o Diploma Bertha Lutz, que reconhece personalidades que lutam pela defesa dos direitos das mulheres e pela equidade de gênero no Brasil