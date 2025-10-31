Diário do Nordeste
Foto de Fernanda Torres postadas nas redes do Oscar marcou ponto de virada para a Academia, segundo CEO

Verso

CEO do Oscar fala de engajamento brasileiro: ‘Histórico’

Publicação de foto de Fernanda Torres em perfil oficial do Oscar soma mais de 2,9 milhões de curtidas

Redação 04 de Outubro de 2025
Premiado filme pernambucano 'O Agente Secreto' tem circulado por festivais do Brasil antes da estreia oficial nos cinemas, em 6 de novembro

Verso

'O Agente Secreto' circula pelo Brasil antes da estreia e da corrida ao Oscar

Sessões especiais do representante brasileiro na disputa pelo Oscar ocorreram em cinco capitais do País e encerram nesta quarta (24) no Cine Ceará

João Gabriel Tréz 24 de Setembro de 2025
O Agente Secreto

Verso

Onde assistir ‘O Agente Secreto’, filme com Wagner Moura escolhido para representar Brasil no Oscar

Seleção do longa ocorreu nesta segunda-feira (15)

Lucas Monteiro 15 de Setembro de 2025
Foto de rosto do ator Terence Stamp

Verso

Morre o ator Terence Stamp, que interpretou General Zod de Superman, aos 87 anos

Britânico é reconhecido por fazer vilão na adaptação dos quadrinhos para o cinema e uma mulher trans em Priscilla – A Rainha do Deserto

Redação 17 de Agosto de 2025
Representante do Brasil no Oscar de 2026 será escolhido em setembro pela Academia Brasileira de Cinema

Verso

Filme cearense e obras premiadas em Cannes e Berlim estão no páreo para representar Brasil no Oscar

"A Praia do Fim do Mundo", do cearense Petrus Cariry, é um dos inscritos na disputa para ser representante do País na categoria Melhor Filme Internacional em 2026

João Gabriel Tréz 14 de Agosto de 2025
Cena do filme Cidade de Deus

Zoeira

Cidade de Deus é o único filme brasileiro eleito o melhor do século 21 pelo jornal NYT

Em 2003, a obra foi indicada em quatro categorias do Oscar

Redação 01 de Julho de 2025
Viola Davis em cena do filme Histórias Cruzadas

Zoeira

Viola Davis confessa ter se arrependido de participar de filme indicado ao Oscar

O longa-metragem foi lançado em 2011 e teve quatro indicações ao Oscar

Redação 03 de Junho de 2025
Na imagem, estatuetas do Oscar em alusão à nova categoria, Melhor Design de Acrobacias

Verso

Dublês serão premiados no Oscar a partir de 2027; entenda

Comunicado foi feito pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na última quinta-feira (10)

Redação 13 de Abril de 2025
Foto de Karla Sofía Gascón na festa pós-Oscar da Netflix de 2025 no Chateau Marmont

Zoeira

Karla Sofía Gascón, de 'Emilia Perez', parabeniza Brasil pelo Oscar em 'Ainda Estou Aqui'

Atriz foi indicada ao Oscar, mas se envolveu em diversas polêmicas durante a divulgação do filme "Emilia Pérez"

Redação 07 de Março de 2025
Duas mulheres em suas cerimônias de premiação, uma discursando ao microfone e outra segurando um prêmio, em um cenário de gala.

Verso

Fernanda Torres e Fernanda Montenegro serão homenageadas no Senado

As atrizes receberão o Diploma Bertha Lutz, que reconhece personalidades que lutam pela defesa dos direitos das mulheres e pela equidade de gênero no Brasil

Redação 07 de Março de 2025
