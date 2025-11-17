Perfil do Oscar publica foto de Wagner Moura e fãs especulam indicação

O perfil oficial do Oscar, maior premiação do cinema, publicou uma foto do ator brasileiro Wagner Moura nesta segunda-feira (17), e fãs já especulam uma possível indicação do brasileiro nas principais categorias do prêmio. Isso ocorre, pois, a Academia Cinematográfica fez o mesmo com Fernanda Torres, antes de ela ser indicada.

A foto mostra Wagner trajado para o Governor's Award, cerimônia que ocorreu nos EUA nesse domingo (16) e deu um Oscar honorário para Tom Cruise e premiou outras estrelas do ramo.

Veja a publicação

Wagner pode ser nomeado por seu papel no filme "O Agente Secreto", que tem sido aclamado pela crítica nos últimos meses. A produção estreou no Brasil no dia 6 de novembro.

"Vai Brasil! Wagner Moura Oscar winner is coming", comentou o perfil "Um Filme me Disse". Diversos fãs já cravam que ele ganhará a estatueta.

O Brasil fez história na última edição do Oscar, ao ganhar com "Ainda Estou Aqui" o Oscar de Melhor Filme Internacional.