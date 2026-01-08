Fortaleza tem programação teatral aquecida nas férias; conheça espetáculos

Teatro para todos os gostos e em todos os palcos. Janeiro reserva essa experiência a quem reside ou está de passagem por Fortaleza neste tempo de férias. Espetáculos com diferentes temáticas e apelos aproximam o público do tablado e reservam grandes momentos.

Montagens de grupos como Bagaceira de Teatro, Inquieta Cia e Harpia de Teatro, bem como nomes do calibre de Jéssica Teixeira e Well Fonseca, desfilam propostas cênicas tão fortes quanto interessantes, e convidam todos a mergulhar junto.

A seguir, preparamos uma lista com alguns dos principais espetáculos a serem apresentados na cidade neste mês de janeiro. Aproveite para ficar atento e reunir família e amigos para ocupar os assentos dos equipamentos e se fartar de arte, inspiração e boas histórias.

‘Inacabado’, do Grupo Bagaceira de Teatro

Foto: Thiago Gadelha.

Fruto da interlocução artística do grupo com Marcio Abreu – diretor da Companhia Brasileira de Teatro – “Inacabado” marca a retomada criativa do grupo após a morte do cofundador, Rogério Mesquita. Em cena, os integrantes do Bagaceira são personagens de si mesmos. Entre realidade e ficção, revelam dúvidas, conflitos e angústias que permeiam a criação de um espetáculo e, por que não, a própria vida.

Serviço

Dias 8, às 19h; 9, às 19h; 10h, às 18h e 20h; e 11, às 18h e 20h, no Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c - Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Vendas: Sympla e bilheteria do teatro // Dia 21 de janeiro, às 19h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Gratuito

Temporada Cearense de Comédias

Foto: David Linhares.

O projeto celebra 20 anos em janeiro com programação dedicada exclusivamente ao teatro de comédia, reunindo sete espetáculos. As apresentações acontecem no Teatro da Praia. Com sessões noturnas e público limitado a 100 pessoas por apresentação, a temporada aposta em uma experiência mais próxima entre artistas e plateia.

Serviço

Dias 10 e 11,16, 17 e 18, 23, 24 e 25, 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema). Horário: sempre às 20h. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Vendas: Sympla ou na bilheteria do teatro

X Festival de Teatro da Escola de Atores Marcelino Câmara

O 10º Festival de Teatro da Escola de Atores Marcelino Câmara celebra a força da arte cearense com espetáculos para todas as idades e grupos convidados do Nordeste. No palco, amplas e diferentes manifestações de nosso fazer humano e artístico aproximam a plateia de algumas das principais riquezas de nosso chão.

Serviço

Dia 11 de janeiro, às 11h, 15h, 17h30 e 19h30 no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Ingressos: R$ 10 (meia) / R$ 20 (inteira)

‘Diva’, do Grupo Desequilibradoz

Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A montagem mergulha nas profundezas da experiência humana, explorando a beleza, o bullying e o desenvolvimento pessoal. A peça desafia o público a confrontar as próprias percepções sobre a verdadeira essência da beleza. Ao mesmo tempo, expõe a crueldade do bullying e o impacto nas relações humanas, levando-nos a refletir sobre a importância do respeito e da empatia.

Serviço

Dia 16 de janeiro, às 19h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito, com distribuição de senhas 1h antes, na bilheteria, por ordem de chegada.

Jam Session para Bebês

Foto: Divulgação.

Mediada pelo ator e educador Well Fonseca, na companhia de um músico que toca ao vivo, as “Jam’s para Bebês” são vivências onde imaginação, dança, sonoridades e gestos provocam estímulos sensoriais e motores. Geram afeto e divertem através da percepção poética dos bebês em uma experiência criativa entre um atuante, a música e seus pequenos participantes.

Serviço

Dia 18 de janeiro, às 17h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito, com distribuição de senhas 1h antes, na bilheteria, por ordem de chegada

'Um pé de quê', do Grupo Lindo

Foto: Divulgação.

O trabalho celebra personalidades ancestrais, trazendo o tempo não-linear como princípio da dramaturgia, jogando com o sentido cronológico do enredo em imagens, narrativas, atmosferas e jogos na busca de resgatar memórias coletivas do cotidiano cearense.

Serviço

Sempre às terças-feiras, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Vendas no site Sympla e na bilheteria

'Monga', com Jéssica Teixeira

Foto: Glenio Campregher.

Contemplada com o Prêmio Shell de Melhor Direção, Jéssica Teixeira assume as funções de atriz, dramaturga e diretora neste espetáculo, mesclando reflexões sobre a própria intimidade e a experiência de ser PCD com a história da personagem Júlia.

Serviço

Dia 17 de janeiro, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Medalha de Ouro

A montagem explora as experiências de atrizes cearenses, misturando ficção e realidade sobre o ofício de ser mulher e artista no Ceará, com direção de Andréia Pires e estrelado por Larissa Góes e Sol Moufer. É criação do Laboratório de Teatro da escola Porto Iracema das Artes.



Serviço

Dia 23 de janeiro, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Aracati – LAB Cênico Cariri

Foto: Divulgação.

A montagem parte da memória para falar do vento e os descaminhos dele. Por meio de diferentes suportes, evoca experiências partilhadas acerca do vento Aracati, brincando com corporeidades para levantar narrativas cênicas cujas revelações podem ser, às vezes boas, em outras nem tanto.

Serviço

De 30 de janeiro a 1º de fevereiro, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Vendas no site Sympla e na bilheteria

O Caroço

O espetáculo de conclusão da turma manhã do Curso Princípios Básicos de Teatro 2025, traz, sob direção de Juliana Albuquerque Veras, uma fábula corporal sobre aquilo que nasce, sobrevive e germina dentro de nós quando o mundo nos corta pela raiz. Entre fantasia e brutalidade, sombras e memória, a resistência poética da infância e a busca pela compreensão daquilo que nos atravessa quando ainda não somos nós.

Serviço

Dia 23 de janeiro, às 18h30 e às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Informações ainda não disponíveis sobre ingressos

Hecatombe

Suspensos em solo árido e escaldante, onde a sobrevivência se confunde com a devoção à Liturgia, os Flagelados cavam sem cessar, presos à promessa que nunca se cumpre. Há milênios, eles vivem ao redor do Poço, purgatório vivo, e são vigiados em carne e cosmos. “Hecatombe” é um espetáculo, portanto, que emerge do fim. Uma peça sobre miséria e poder que questiona o que resta de humano quando todos caminham rumo ao mesmo abismo.

Serviço

Dia 25 de janeiro, às 18h30 e às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Informações ainda não disponíveis sobre ingressos

‘Tchau, amor’, da Inquieta Cia.

Foto: Divulgação.

Com texto e direção da encenadora e coreógrafa Andreia Pires, a montagem “Tchau, Amor”, da Inquieta Cia, faz uma mixagem cênica entre o popular e o contemporâneo, indo do cancioneiro brega a referências da dança contemporânea ocidental, para acompanhar quatro personagens que são tipos encontrados em um bar: a Dona do Bar (Geane Albuquerque), o Garçom (Wellington Fonseca), a Cliente (Melindra Lindra) e o Seresteiro (Gyl Giffony).

Serviço

Dia 30 de janeiro, às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Informações ainda não disponíveis sobre ingressos

‘No coração do papai’, do Grupo Crise

O que acontece quando o amor por um pai se transforma em aventura, coragem e muita imaginação? “No Coração do Papai” é um espetáculo divertido, educativo e cheio de fantasia que convida o público a embarcar numa jornada para dentro do corpo humano. A história acompanha Carol, uma menina destemida que decide entrar no corpo do pai para salvá-lo de um problema misterioso. Lá dentro, ela descobre um universo vivo, pulsante e surpreendente, onde encontra personagens tão inusitados quanto encantadores.

Serviço

Dia 31 de janeiro, às 17h, no Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Informações ainda não disponíveis sobre ingressos

‘Drácula - A Lenda da Sombra’, da Harpia de Teatro

Foto: Divulgação.

Mais do que um espetáculo de terror, “Drácula” é uma viagem sensorial entre luz e escuridão, desejo e redenção, onde o famoso conde ganha contornos humanos, carismáticos e sedutores, unindo o teatro à experiência visual e sonora de grandes produções nacionais.

Serviço

Dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Ingressos: R$ 25, com vendas antecipadas pelo Sympla