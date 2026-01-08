Diário do Nordeste
Fortaleza tem programação teatral aquecida nas férias; conheça espetáculos

Apresentações acontecem em alguns dos principais equipamentos da cidade, muitos de forma gratuita ou a preço acessível.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Teatro para todos os gostos e em todos os palcos. Janeiro reserva essa experiência a quem reside ou está de passagem por Fortaleza neste tempo de férias. Espetáculos com diferentes temáticas e apelos aproximam o público do tablado e reservam grandes momentos.

Montagens de grupos como Bagaceira de Teatro, Inquieta Cia e Harpia de Teatro, bem como nomes do calibre de Jéssica Teixeira e Well Fonseca, desfilam propostas cênicas tão fortes quanto interessantes, e convidam todos a mergulhar junto.

A seguir, preparamos uma lista com alguns dos principais espetáculos a serem apresentados na cidade neste mês de janeiro. Aproveite para ficar atento e reunir família e amigos para ocupar os assentos dos equipamentos e se fartar de arte, inspiração e boas histórias.

‘Inacabado’, do Grupo Bagaceira de Teatro

Na imagem, cinco pessoas, três mulheres e dois homens, estão sentadas lado a lado em bancos em um palco de teatro escurecido. Elas olham frontalmente para a câmera com expressões serenas. O ambiente é iluminado por um único refletor central ao fundo, que cria um efeito de auréola acima do grupo e destaca as texturas do chão de cimento polido. Da esquerda para a direita: uma mulher de cabelos longos e cacheados em uma blusa cinza; um homem de regata bege; uma mulher ao centro com camiseta verde oliva e calça escura; um homem de camiseta preta com as mãos entrelaçadas; e uma mulher de cabelos curtos em um macacão cinza. O clima é intimista e artístico.
Foto: Thiago Gadelha.

Fruto da interlocução artística do grupo com Marcio Abreu – diretor da Companhia Brasileira de Teatro – “Inacabado” marca a retomada criativa do grupo após a morte do cofundador, Rogério Mesquita. Em cena, os integrantes do Bagaceira são personagens de si mesmos. Entre realidade e ficção, revelam dúvidas, conflitos e angústias que permeiam a criação de um  espetáculo e, por que não, a própria vida. 

Serviço
Dias 8, às 19h; 9, às 19h; 10h, às 18h e 20h; e 11, às 18h e 20h, no Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão (Rua Boris, 90c - Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Vendas: Sympla e bilheteria do teatro // Dia 21 de janeiro, às 19h, no Cineteatro São Luiz (R. Major Facundo, 500 - Centro). Gratuito

Temporada Cearense de Comédias

Na imagem, três atores em cena de uma peça de teatro, vestindo figurinos de época inspirados no início do século XX. No centro, um homem jovem com expressão de urgência fala com uma mulher à direita. Ela usa um chapéu roxo desproporcionalmente grande, tem uma expressão de desdém e usa luvas brancas. À esquerda, em segundo plano, outra mulher observa a cena com preocupação. A iluminação é dramática, típica de palco, com fundo escuro.
Foto: David Linhares.

O projeto celebra 20 anos em janeiro com programação dedicada exclusivamente ao teatro de comédia, reunindo sete espetáculos. As apresentações acontecem no Teatro da Praia. Com sessões noturnas e público limitado a 100 pessoas por apresentação, a temporada aposta em uma experiência mais próxima entre artistas e plateia.

Serviço
Dias 10 e 11,16, 17 e 18, 23, 24 e 25, 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, no Teatro da Praia (Av. Monsenhor Tabosa, 177 - Praia de Iracema). Horário: sempre às 20h. Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Vendas: Sympla ou na bilheteria do teatro 

X Festival de Teatro da Escola de Atores Marcelino Câmara

O 10º Festival de Teatro da Escola de Atores Marcelino Câmara celebra a força da arte cearense com espetáculos para todas as idades e grupos convidados do Nordeste. No palco, amplas e diferentes manifestações de nosso fazer humano e artístico aproximam a plateia de algumas das principais riquezas de nosso chão.

Serviço
Dia 11 de janeiro, às 11h, 15h, 17h30 e 19h30 no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Ingressos: R$ 10 (meia) / R$ 20 (inteira)

‘Diva’, do Grupo Desequilibradoz

Na imagem, uma artista performática está no centro de um palco de circo, em uma pose expressiva e agachada. Ela tem a pele branca, usa maquiagem artística carregada com sobrancelhas pretas marcadas e um sorriso vibrante. Seu cabelo está preso em dois rabos de cavalo altos e esculpidos para cima, adornados com grandes flores amarelas e laranjas. Ela veste um figurino de estilo circense nas cores dourado e preto, com saia de babados, meias brancas e botas pretas. Atravessada no peito, usa uma faixa dourada com a inscrição
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A montagem mergulha nas profundezas da experiência humana, explorando a beleza, o bullying e o desenvolvimento pessoal. A peça desafia o público a confrontar as próprias percepções sobre a verdadeira essência da beleza. Ao mesmo tempo, expõe a crueldade do bullying e o impacto nas relações humanas, levando-nos a refletir sobre a importância do respeito e da empatia.

Serviço
Dia 16 de janeiro, às 19h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito, com distribuição de senhas 1h antes, na bilheteria, por ordem de chegada.

Jam Session para Bebês

Na imagem, um homem adulto está agachado em um gramado sintético verde, interagindo com duas crianças pequenas em um ambiente escolar ou comunitário. O homem segura um pequeno objeto artesanal (como um chocalho de tecido) próximo ao ouvido, com uma expressão de escuta atenta e curiosidade. À sua frente, um menino com camiseta branca e listras verdes sorri, observando a ação. Ao fundo, outra criança com camiseta rosa observa a cena. O ambiente é iluminado e possui colunas azuis e mesas de madeira ao fundo.
Foto: Divulgação.

Mediada pelo ator e educador Well Fonseca, na companhia de um músico que toca ao vivo, as “Jam’s para Bebês” são vivências onde imaginação, dança, sonoridades e gestos provocam estímulos sensoriais e motores. Geram afeto e divertem através da percepção poética dos bebês em uma experiência criativa entre um atuante, a música e seus pequenos participantes. 

Serviço
Dia 18 de janeiro, às 17h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Gratuito, com distribuição de senhas 1h antes, na bilheteria, por ordem de chegada

'Um pé de quê', do Grupo Lindo

Na imagem, uma fotografia de uma cena teatral do espetáculo 'Um pé de quê', do Grupo Lindo. No centro, quatro atores com expressões intensas e dramáticas ocupam uma estrutura de madeira que remete a uma balsa ou cercado rústico. À esquerda, uma mulher de branco puxa uma corda com esforço. No topo, outra mulher grita fervorosamente. Abaixo, dois homens completam a composição, um deles agachado. O cenário é composto por galhos secos e dois tecidos vermelhos vibrantes que pendem das laterais, assemelhando-se a redes. A iluminação é focada nos atores contra um fundo totalmente preto, criando um forte contraste dramático.
Foto: Divulgação.

O trabalho celebra personalidades ancestrais, trazendo o tempo não-linear como princípio da dramaturgia, jogando com o sentido cronológico do enredo em imagens, narrativas, atmosferas e jogos na busca de resgatar memórias coletivas do cotidiano cearense.

Serviço
Sempre às terças-feiras, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Vendas no site Sympla e na bilheteria

'Monga', com Jéssica Teixeira

Na imagem, fotografia em close de uma mulher com expressão de espanto sob um fundo preto. Um anel de luz branco e brilhante está posicionado horizontalmente à altura de sua testa, criando um efeito de auréola tecnológica e iluminando intensamente seus olhos arregalados.
Foto: Glenio Campregher.

Contemplada com o Prêmio Shell de Melhor Direção, Jéssica Teixeira assume as funções de atriz, dramaturga e diretora neste espetáculo, mesclando reflexões sobre a própria intimidade e a experiência de ser PCD com a história da personagem Júlia.

Serviço
Dia 17 de janeiro, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). 

Medalha de Ouro

A montagem explora as experiências de atrizes cearenses, misturando ficção e realidade sobre o ofício de ser mulher e artista no Ceará, com direção de Andréia Pires e estrelado por Larissa Góes e Sol Moufer. É criação do Laboratório de Teatro da escola Porto Iracema das Artes.
 
Serviço
Dia 23 de janeiro, às 19h30, no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Aracati – LAB Cênico Cariri

Na imagem, um homem agachado em um palco escuro, sob uma luz cenográfica âmbar intensa que incide de cima para baixo. Ele estende as mãos sobre um vaso de planta no chão, como se realizasse um ritual ou gesto de cuidado. A iluminação cria sombras marcantes e destaca a planta no centro da cena.
Foto: Divulgação.

A montagem parte da memória para falar do vento e os descaminhos dele. Por meio de diferentes suportes, evoca experiências partilhadas acerca do vento Aracati, brincando com corporeidades para levantar narrativas cênicas cujas revelações podem ser, às vezes boas, em outras nem tanto. 

Serviço
De 30 de janeiro a 1º de fevereiro, às 20h, no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Vendas no site Sympla e na bilheteria

O Caroço

O espetáculo de conclusão da turma manhã do Curso Princípios Básicos de Teatro 2025, traz, sob direção de Juliana Albuquerque Veras, uma fábula corporal sobre aquilo que nasce, sobrevive e germina dentro de nós quando o mundo nos corta pela raiz. Entre fantasia e brutalidade, sombras e memória, a resistência poética da infância e a busca pela compreensão daquilo que nos atravessa quando ainda não somos nós.

Serviço
Dia 23 de janeiro, às 18h30 e às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Informações ainda não disponíveis sobre ingressos 

Hecatombe 

Suspensos em solo árido e escaldante, onde a sobrevivência se confunde com a devoção à Liturgia, os Flagelados cavam sem cessar, presos à promessa que nunca se cumpre. Há milênios, eles vivem ao redor do Poço, purgatório vivo, e são vigiados em carne e cosmos. “Hecatombe” é um espetáculo, portanto, que emerge do fim. Uma peça sobre miséria e poder que questiona o que resta de humano quando todos caminham rumo ao mesmo abismo.

Serviço
Dia 25 de janeiro, às 18h30 e às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Informações ainda não disponíveis sobre ingressos 

‘Tchau, amor’, da Inquieta Cia.

Na imagem, quatro artistas em cena no espetáculo
Foto: Divulgação.

Com texto e direção da encenadora e coreógrafa Andreia Pires, a montagem “Tchau, Amor”, da Inquieta Cia, faz uma mixagem cênica entre o popular e o contemporâneo, indo do cancioneiro brega a referências da dança contemporânea ocidental, para acompanhar quatro personagens que são tipos encontrados em um bar: a Dona do Bar (Geane Albuquerque), o Garçom (Wellington Fonseca), a Cliente (Melindra Lindra) e o Seresteiro (Gyl Giffony).

Serviço
Dia 30 de janeiro, às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Informações ainda não disponíveis sobre ingressos 

‘No coração do papai’, do Grupo Crise

O que acontece quando o amor por um pai se transforma em aventura, coragem e muita imaginação? “No Coração do Papai” é um espetáculo divertido, educativo e cheio de fantasia que convida o público a embarcar numa jornada para dentro do corpo humano. A história acompanha Carol, uma menina destemida que decide entrar no corpo do pai para salvá-lo de um problema misterioso. Lá dentro, ela descobre um universo vivo, pulsante e surpreendente, onde encontra personagens tão inusitados quanto encantadores.

Serviço
Dia 31 de janeiro, às 17h, no Teatro Morro do Ouro, anexo do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Informações ainda não disponíveis sobre ingressos 

‘Drácula - A Lenda da Sombra’, da Harpia de Teatro

Na imagem, close-up de dois atores em um momento íntimo e dramático. Uma mulher de cabelos ruivos está com os olhos fechados enquanto um homem careca aproxima o rosto do dela, segurando sua cabeça com delicadeza. A cena é banhada por uma luz azul vibrante ao fundo, que contrasta com a iluminação quente nos rostos.
Foto: Divulgação.

Mais do que um espetáculo de terror, “Drácula” é uma viagem sensorial entre luz e escuridão, desejo e redenção, onde o famoso conde ganha contornos humanos, carismáticos e sedutores, unindo o teatro à experiência visual e sonora de grandes produções nacionais. 

Serviço
Dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro, às 20h, no palco principal do Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro). Ingressos: R$ 25, com vendas antecipadas pelo Sympla

