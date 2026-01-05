'O Agente Secreto' avança para próxima fase na disputa por indicação ao Oscar 2026
O filme é dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.
O filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, avançou mais uma etapa rumo ao Oscar 2026. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou nesta segunda-feira (5) que o longa brasileiro está entre os 15 selecionados para a próxima fase de votação.
A obra concorre a uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional — a mesma que venceu nesse domingo (4), no Critics Choice Awards.
Veja a lista de filmes classificados
- Belén - Argentina
- O Agente Secreto - Brasil
- Foi Apenas um Acidente - França
- Sound Of Falling - Alemanha
- Homebound - India
- The President’s Cake - Iraque
- Kokuho - Japão
- All That’s Left Of You - Jordânia
- Valor Sentimental - Noruega
- Palestine 36 - Palestina
- A Única Saída - Coréia do Sul
- Sirât - Espanha
- Late Shift - Suíça
- A Garota Canhota - Taiwan
- The Voice Of Hind Rajab - Tunisia
A lista final dos indicados será revelada pela academia do Oscar no dia 22 deste mês de janeiro.
Sobre o filme
O filme se passa no antigo Recife, durante o regime militar. No longa, Marcelo (Wagner Moura), um professor especializado em tecnologia, chega à capital pernambucana para tentar fugir do seu passado violento e misterioso, mas percebe que atraiu para si o caos do qual sempre tentou fugir.