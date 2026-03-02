Nicola Coughlan relembra baile de máscaras da 4ª temporada de Bridgerton: 'Conto de fadas'

Antes da estreia da 4ª temporada de Bridgerton, fãs especulavam sobre uma famosa cena do baile de máscaras nas redes sociais. Nela, descrita nos livros da obra, os personagens Benedict e Sophie se encontram pela primeira vez, uma inspiração no conto clássico de Cinderela. Os atores, obviamente, já sabiam do peso do momento na série. "Havia uma atmosfera de conto de fadas", disse ela sobre as gravações.

Para Nicola Coughlan, destaque da temporada anterior como Penelope, por exemplo, ainda é possível lembrar da sensação durante as gravações. "Havia uma atmosfera de conto de fadas que combinava com a essência da história", explicou em entrevista divulgada ao Diário do Nordeste.

Dessa vez, a série foca no romance de Benedict, segundo filho da família Bridgerton, e Sophie, uma das criadas da casa em que ele vive. No entanto, na temporada anterior, o destaque era da atriz e de Luke Newton, responsável por Colin.

A sensação de retornar, agora, com holofotes para uma nova história também foi especial. Entre as expectativas, a atriz conta que uma das maiores estava para saber como seria o desenvolvimento das novas tramas.

"Fiquei muito animada para ver Luke e Yerin juntos pela primeira vez como Benedict e Sophie. Em Bridgerton, as histórias de amor acabam sendo filmadas meio separadamente, então, quando finalmente vemos o casal principal, dá aquele estalo: "Ah, então é assim que essa temporada vai ser". Filmamos essa cena bem no início, e foi muito especial ver todo mundo junto de novo. Parecia um reencontro", explicou ela.

'Luxo'

Nicola descreve, inclusive, os bailes desenvolvidos na série como "luxuosos e únicos", características que não faltaram nesta temporada. "A equipe de arte é a melhor do mundo porque sempre consegue criar ambientes completamente diferentes entre si. Nesse, havia uma atmosfera de conto de fadas que combinava com a essência da história", comentou.

A palavra para descrever a 4ª temporada, diz a artista, foi leveza. "Estamos fazendo a série há seis anos, é difícil acreditar, e percorremos uma longa jornada juntos. Voltar depois da temporada passada foi muito gostoso, porque desta vez foi tudo mais leve", finalizou.