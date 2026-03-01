Veja fotos da nova casa de Renata Saldanha, vencedora do BBB 25: 'o sonho saiu do papel'
O apartamento é lar da bailarina e de sua mãe, Eulália.
Renata Saldanha, vencedora do BBB 25, abriu as portas de casa e mostrou o resultado da obra no apartamento onde ela mora com a mãe, Eulália. No perfil do Instagram, a bailarina cearense compartilhou vídeos sobre o processo e publicou um carrossel com imagens que mostram os detalhes do projeto.
"O sonho saiu do papel. É com muita alegria e com o coração cheio de gratidão, que divido aqui com vocês cada detalhe do nosso novo lar", escreveu Renata.
Entre os locais preferidos de Renata está a sala de jantar, cujas paredes trazem uma obra de arte fora do convencional.
No lugar de pendurar quadros, a ex-BBB optou por um painel da multiartista Gabriela Rodrigues que traz imagens inspiradas em fotografias da cearense dançando. O projeto também conta com estúdio e camarim.
"Por muito tempo, isso foi uma coisa inalcançável. Era só um sonho bem distante, e estou muito feliz de hoje torná-lo real. Acho que ver a alegria da minha mãe em morar aqui, para mim, é a coisa mais gratificante da vida", disse ela, em vídeo.
Veja fotos da casa de Renata Saldanha, vencedora do BBB 25: