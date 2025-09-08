Vencedora do BBB 25, Renata Saldanha fala sobre fama e namoro: 'Nunca expus minha vida pessoal'

A cearense Renata Saldanha, vencedora do Big Brother Brasil 25, tem aproveitado as oportunidades que surgiram após o reality. No último fim de semana, ela esteve em São Paulo no festival de música The Town, atuando como repórter especial.

Em entrevista à CNN Brasil, Renata falou sobre o relacionamento com Maike, também ex-participante do programa, e sobre a amizade com Eva Pacheco, sua parceira de dupla no reality e amiga de longa data.

“Continuo namorando e estou muito feliz. Nunca expus muito minha vida pessoal, mas dentro do programa não tem como esconder. As pessoas acompanharam todas as minhas versões, inclusive a de alguém apaixonada”, contou.

A bailarina destacou ainda o carinho do público: “O relacionamento ainda está no início, mas estamos muito felizes. É muito bonito receber o apoio das pessoas que torcem por nós dois".

O prêmio e os novos planos

Com os R$ 2,7 milhões conquistados, Renata realizou sonhos antigos: quitou dívidas e limpou o nome, investiu em projetos da carreira e iniciou a construção da casa da mãe.

“Isso para mim é o mais importante. É um sonho dela que agora também é meu”, disse.

Amizade e novos caminhos

Parceira de jogo no BBB, Eva Pacheco se mudou para São Paulo em busca de oportunidades, enquanto Renata permanece em Fortaleza.

“Estamos sempre em contato. A Eva é minha amiga de vida, praticamente uma irmã. Todo mundo está trabalhando bastante. Eu sigo cuidando da minha mãe e realizando sonhos antigos, mas em breve, quem sabe, posso estar também no Sudeste para ficarmos mais próximas”, afirmou.

Fama e redes sociais

Sobre a vida pós-reality, Renata diz que a rotina tem sido intensa: “Minhas redes sociais se tornaram uma plateia. Com isso, tenho conseguido trabalhar como influencer. Hoje faço publicidade para marcas que sempre consumi, e isso é muito especial”, celebrou.