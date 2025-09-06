The Town começa neste sábado (6) reunindo Travis Scott, Ms. Lauryn Hill, Don Toliver e Burna Boy
Ingressos para o primeiro dia do festival estão esgotados
O The Town 2025 abre os portões neste sábado (6), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, dando início a mais uma edição de um dos maiores festivais de música do país.
O line-up do primeiro dia promete uma mistura de ritmos e estrelas internacionais como Travis Scott, Ms. Lauryn Hill, Don Toliver e Burna Boy, além de grandes nomes da cena nacional.
Ms. Lauryn Hill, vencedora do Grammy, sobe ao palco acompanhada dos filhos de Bob Marley, YG Marley e Zion Marley. Já Travis Scott será o headliner da noite, encerrando a programação do palco principal em um dia dedicado ao rap, trap, funk e hip hop.
Entre as atrações brasileiras estão Filipe Ret, Matuê, MC Cabelinho, Tasha & Tracie, Karol Conká e MC Hariel, espalhados pelos seis palcos do evento.
Os ingressos para o primeiro dia estão esgotados, de acordo com a organização. Os portões abrem a partir do meio-dia.
Palcos e horários do line-up deste sábado (6)
Palco Skyline
- 15h40 – The Flight
- 15h50 – Filipe Ret
- 18h10 – Burna Boy
- 20h30 – Don Toliver
- 23h15 – Travis Scott
Palco The One
- 14h40 – Karol Conká (convida Ajuliacosta e Ebony)
- 17h00 – MC Cabelinho
- 19h20 – Matuê
- 21h55 – Ms. Lauryn Hill (convida YG Marley e Zion Marley)
Palco Factory
- 13h00 – Budah
- 14h45 – Borges
- 15h55 – Batalha da Aldeia – Superliga The Town (eliminatória)
- 17h05 – Wiu
- 19h25 – Teto
- 20h35 – MC Hariel
Palco São Paulo Square
- 14h00 – São Paulo Square Big Band
- 17h10 – São Paulo Square Big Band com Tony Gordon
- 19h30 – Joabe Reis
- 22h05 – Stacey Ryan
