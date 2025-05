The Town 2025 anuncia Travis Scott, Ludmilla e Matuê como atrações; veja detalhes

A organização do The Town, festival dos mesmos criadores do Rock In Rio, anunciou, nesta segunda-feira (19), os artistas Travis Scott, Ludmilla e Matuê como atrações para o dia 6 de setembro.

A edição desse ano acontecerá nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Veja também Zoeira Médicos dos EUA estão otimistas com tratamento de Preta Gil, diz colunista Zoeira Cena de 'Vale Tudo' faz buscas por pensão alimentícia dispararem na Defensoria Pública Zoeira Conheça o boneco Labubu, 'monstrinho' que virou febre entre famosos e viralizou nas redes sociais

Confira todos os nomes divulgados para o dia 6:

Travis Scott;

Don Toliver;

Filipe Ret;

Matuê;

MC Cabelinho;

Karol Conká convida AJULIACOSTA e Ebony;

Ms Lauryn Hill feat YG Marley e Zion Marley.

Também foram anunciadas nesta segunda novas atrações dos dias 13 e 14 de setembro. No primeiro dia, quem se apresenta é a cantora Gloria Groove; enquanto o segundo dia ficou por conta de Ludmilla.

OUTRAS ATRAÇÕES E INGRESSOS

Em fevereiro deste ano, a organização do festival anunciou as cantoras Mariah Carey, Jessie J e Ivete Sangalo como atrações para o dia 13 de setembro.

Na mesma data, também foram anunciadas as cantoras Camila Cabello e Katy Perry, que se apresentarão no dia 14 de setembro.

As vendas dos ingressos terão início no dia 27 de maio, às 12h . Clientes Itaú e associados The Town Club tem direito a uma pré-venda que vai de 20 a 26 maio, às 12h.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.