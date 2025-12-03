Saiba como conferir sua retrospectiva no YouTube Music

É tradição: basta virar o mês de dezembro que as plataformas de streaming já começam a disponibilizar para os assinantes as retrospectivas do que eles consumiram. Desde essa terça-feira (2), o YouTube Music, por exemplo, permite que os usuários relembrem tudo o que ouviram e assistiram ao longo do ano.

O chamado YouTube Recap compila artistas, músicas, gêneros e até os "super fãs" de cada assinante. Tudo fica organizado como "stories" e pode ser compartilhado nas redes sociais.

Como acessar a retrospectiva?

Para acessar a retrospectiva, basta abrir o aplicativo do YouTube Music no Android ou iOS e logar com a conta utilizada para ouvir música na plataforma.

Na maior parte dos casos, um banner do "Recap" aparece logo na tela inicial. Aí, basta tocar nele e os cards começam a rodar, mostrando os minutos ouvidos, as músicas mais tocadas e os artistas favoritos.

E se o banner não aparecer?

É simples: toque na sua foto de perfil — no canto superior direito da tela —, clique em "Sua Recap" e em "Confira sua Recap".

Para que a retrospectiva rode, é preciso que ter pelo menos 10 horas de reprodução ao longo do ano, além de ter ouvido músicas em todas ou quase todas as estações. Também é importante manter o histórico do aplicativo ativado.